С каких кадровых перестановок в белгородском правительстве начался 2025 год?

Уроженка Старооскольского округа начинала свою трудовую деятельность с обычного учителя, а затем возглавила район в ХМАО. После этого она работала в Красногвардейском округе: первым замглавы, а затем — официально главой. Осенью 2023 года она вступила в должность главы Белгородского района.