С каких кадровых перестановок в белгородском правительстве начался 2025 год?

Posted 15 января, 10:12
Published 15 января, 10:12
Modified 15 января, 15:43
Updated 15 января, 15:43
С самого утра среды, 15 января, в белгородском правительстве начали происходить кадровые перестановки. Так, главу Белгородского района Анну Куташову захотели забрать на работу в областное правительство. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Однако до сих пор не известно, приняла ли предложение Куташова. Также не уточняется, какую именно должность ей предложили.
Уроженка Старооскольского округа начинала свою трудовую деятельность с обычного учителя, а затем возглавила район в ХМАО. После этого она работала в Красногвардейском округе: первым замглавы, а затем — официально главой. Осенью 2023 года она вступила в должность главы Белгородского района.
Сегодня также стало известно об увольнении Елены Батановой с должности министра социальной защиты населения и труда. Сообщается, что она переходит на новое место работы, однако куда именно — неизвестно.
В этой должности чиновница проработала три года. До этого она состояла на посту первого замначальника департамента здравоохранения и соцзащиты, а затем — начальника этого же департамента.
Глава региона ранее иногда жаловался на работу минсоцзащиты. Связано ли это с увольнением, не сообщалось. Однако проблемы наблюдались в области различных выплат.
Ближе к обеду 15 января Гладков сообщил о ещё одном решении: на должность его советника по вопросам развития экономики региона переходит Илья Пономарёв. Ранее он был советником главы региона, но только на общественных началах.
Чуть ранее советниками также стали экс-тренер по футболу Игорь Семшов и специалист в сфере экономики Алексей Рябинин.
Кроме того, Наталья Шаролапова избавилась от приставки «врио»: теперь она официально министр финансов и бюджетной политики Белгородской области.
Обновлено: стало известно, что Татьяна Круглякова переходит на работу в Белгородский район. С 2017 года она возглавляла Чернянский район. Исполнять обязанности главы района будет Сергей Морозов.
Также Олеся Митякина, работавшая ранее в областных МФЦ и минцифры, стала врио министра соцзащиты населения и труда.
К вечеру среды стало известно, что Елена Батанова станет советником губернатора по социальным вопросам.
Стоит отметить, что в белгородском правительстве уже полмесяца пустует кресло первого замгубернатора региона. 23 декабря этот пост покинул Дмитрий Гладский. Сообщалось, что он ушёл по «уважительным и радостным» семейным обстоятельствам.
Помимо вышеперечисленных кадровых перестановок, чиновники также продолжают вступать в батальон «Барс-Белгород». Так, за вчерашний день стало известно о таком решении сразу двух глав.
Первым желание вступить в отряд изъявил глава Волоконовского района Сергей Бикетов. Он рассказал, что контракт заключается на год, однако он может вернуться раньше, — как только получит необходимый опыт.
В «Барс» записался и другой чиновник — глава Яковлевского округа Олег Медведев. С сегодняшнего дня у мужчин начинается обучение.
Кто будет возглавять район на время отсутствия Медведева, неясно. Бикетова же на посту заменит его первый замглавы Евгений Сотников.
Вероятно, они последуют примеру других чиновников и пробудут в батальоне около месяца. Известно, что в отряд вступили как минимум 10 чиновников, а также четыре белгородца, активно участвующих в жизни региона.
Со вчерашнего дня, 14 января, в Старооскольском округе начала работать комиссия по выбору главы муниципалитета. Оценивать кандидатов будут шесть человек. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 25 января, а имя нового главы будет известно 31 числа.
С поста мэра Андрей Чесноков уволился ещё в начале декабря. Тогда губернатор посоветовал на эту должность на тот момент главу Шебекинского округа Владимира Жданова, но некоторые старооскольцы остались недовольны.
В конечном счёте Жданов всё же вошёл в старооскольскую администрацию, но в качестве врио главы — в должности первого заместителя главы округа по ЖКХ.
Кроме этого, в областном центре продолжает проходить конкурс на пост мэра Белгорода. Всего кандидатов было пять, но пройти первый этап смогли всего трое, включая действующего главу Валентина Демидова.
Второй этап конкурса прошёл 11 декабря: в нём за место мэра, помимо Демидова, боролись Сергей Веселов и Максим Малютин. В третий этап смогли пройти все из них.
Итоги конкурса проведут уже через пару дней — 17 января.
Интересно, что все из кандидатов принесли бумаги на участие в конкурсе в самый последний день их приёма.