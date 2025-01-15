bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 08:17

Published 15 января, 08:17

Modified 15 января, 08:17

Updated 15 января, 08:17

Остановка «Парикмахерская „Виктория“»

Пообещали, но не сделали: когда починят остановку в обстреливаемом районе Белгорода?

15 января 2025, 08:17
Фото: Марина Карякина. страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Остановка «Парикмахерская „Виктория“»

Мэр Белгорода объяснил задержку с ремонтом остановки

Сюжет
Новости Белгорода
Речь идёт об остановке «Парикмахерская „Виктория“» на Харгоре. Изначально предполагалось, что её починят 13 января, но в срок работы не выполнили.

Белгородка ещё 10 января попросила обратить внимание на состояние попавшей под обстрел остановки «Парикмахерская „Виктория“».

«Жутко проходить и проезжать мимо, а на остановке всегда стоят дети», — пишет горожанка.

Тогда мэр Валентин Демидов заявил, что павильон починят 13 января. Однако в срок работы не выполнили.

14 января белгородка вновь обратилась с просьбой исправить ситуацию. В этот раз мэр пообещал, что до 20 января собственник объекта закроет повреждённый контур, а новые стеклопакеты будут установлены в ближайшее время.

Первое обращение белгородки
Первое обращение белгородки. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Напомним, что ранее жители микрорайона Юго-Западный-2.4 в Белгороде пожаловались на многолетнюю свалку, которая по-прежнему загрязняет воздух и мешает нормальной жизни. Несмотря на обещания властей создать парк на месте мусора и рекультивировать территорию, это до сих пор не сделали.

В Белгороде хотят обновить автобусные остановки: что изменится?
Узнать подробнее
Читайте также:
Батрацкая или Фартовая? Белгородские остановки, которые получили необычные названияОстановка превратилась в «частную парковку»? Белгородцы жалуются на водителейБелгородцам пришлось прятаться за остановкой из-за опасной песко-соляной смеси?
#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Остановка#Автобусная остановка#Белгород#Обстрел#Валентин Демидов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика