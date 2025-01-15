Пообещали, но не сделали: когда починят остановку в обстреливаемом районе Белгорода?

Напомним, что ранее жители микрорайона Юго-Западный-2.4 в Белгороде пожаловались на многолетнюю свалку, которая по-прежнему загрязняет воздух и мешает нормальной жизни. Несмотря на обещания властей создать парк на месте мусора и рекультивировать территорию, это до сих пор не сделали.