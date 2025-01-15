Пообещали, но не сделали: когда починят остановку в обстреливаемом районе Белгорода?

Posted 15 января, 08:17
Published 15 января, 08:17
Modified 15 января, 08:17
Updated 15 января, 08:17
Белгородка ещё 10 января попросила обратить внимание на состояние попавшей под обстрел остановки «Парикмахерская „Виктория“».
«Жутко проходить и проезжать мимо, а на остановке всегда стоят дети», — пишет горожанка.
Тогда мэр Валентин Демидов заявил, что павильон починят 13 января. Однако в срок работы не выполнили.
14 января белгородка вновь обратилась с просьбой исправить ситуацию. В этот раз мэр пообещал, что до 20 января собственник объекта закроет повреждённый контур, а новые стеклопакеты будут установлены в ближайшее время.
Напомним, что ранее жители микрорайона Юго-Западный-2.4 в Белгороде пожаловались на многолетнюю свалку, которая по-прежнему загрязняет воздух и мешает нормальной жизни. Несмотря на обещания властей создать парк на месте мусора и рекультивировать территорию, это до сих пор не сделали.