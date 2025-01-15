По итогам 2024 года ПАО «КАМАЗ» сохранило лидерские позиции на российском рынке

Posted 15 января, 11:38
Published 15 января, 11:38
Modified 15 января, 11:38
Updated 15 января, 11:38
ПАО «КАМАЗ» существенно, до 4,15 тысячи единиц техники, увеличило продажи в сегменте от 8 до 14 тонн, уступив только группе «ГАЗ». В этом классе продукция компании появилась на рынке относительно недавно. Однако за последние три года продажи здесь выросли в четыре раза. Об этом пишет портал inkazan.ru.
Компания также ведет активную работу по обеспечению регионов страны пассажирским транспортом. В прошлом году было реализовано более 2200 единиц, в том числе автобусов и электробусов. Данный показатель является историческим максимумом. Среди реализованных моделей есть новые продукты компании, такие как электробус КАМАЗ-6282 ONC (с ночной зарядкой), автобус среднего класса КАМАЗ-4290-30-5М и автобус КАМАЗ-4280-F5 «Вега».
В прошедшем году основные усилия ПАО «КАМАЗ» направило на поставку техники для защиты рубежей России. Инженеры компании также продолжили развивать линейку К5. В августе на рынке появился седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2), который является более доступным аналогом КАМАЗ-54901. Данная модель создана для перевозок на расстояния до одной тысячи километров. Помимо этого, в продажу поступили и другие модели К5: самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и КАМАЗ-65951 (8×4), газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2), шасси КАМАЗ-65658 (6×2) и седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6).