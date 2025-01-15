По итогам 2024 года ПАО «КАМАЗ» сохранило лидерские позиции на российском рынке

В прошедшем году основные усилия ПАО «КАМАЗ» направило на поставку техники для защиты рубежей России. Инженеры компании также продолжили развивать линейку К5. В августе на рынке появился седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2), который является более доступным аналогом КАМАЗ-54901. Данная модель создана для перевозок на расстояния до одной тысячи километров. Помимо этого, в продажу поступили и другие модели К5: самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и КАМАЗ-65951 (8×4), газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2), шасси КАМАЗ-65658 (6×2) и седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6).