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Posted 15 января, 12:02

Published 15 января, 12:02

Modified 15 января, 12:03

Updated 15 января, 12:03

Татьяна Круглякова

Перестановки продолжаются: найдена замена Куташовой в Белгородском районе?

15 января 2025, 12:02
Фото: страница Татьяны Кругляковой в соцсети. Татьяна Круглякова

Татьяна Круглякова переходит на работу в Белгородский район

Сюжет
Кадровые перестановки
В двух районах Белгородской области будут новые главы. Речь не только о Белгородском, но и о Чернянском районе.

Глава Чернянского района Татьяна Круглякова переходит на работу в Белгородский район. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Какая должность ждёт Круглякову, в сообщении не указано. Вероятно, она возглавит администрацию.

Татьяна Круглякова возглавляла Чернянский район с 2017 года, сменив на посту Петра Гапотченко после его скоропостижной смерти. Ранее она была первым заместителем главы администрации и курировала экономическое развитие.

Круглякова родилась в Чернянском районе, окончила Белгородский сельскохозяйственный институт и проработала 17 лет в колхозе, прежде чем перейти на руководящие должности, связанные с финансовой и бюджетной политикой района.

Сегодня стало известно, что Анна Куташова, глава Белгородского района с осени 2023 года, может перейти на более высокую должность в правительстве региона. Такое предложение озвучил губернатор Вячеслав Гладков, но детали её будущей позиции пока не раскрываются.

Это уже не первая кадровая перестановка за сегодняшний день. Елена Батанова покинула пост министра социальной защиты населения и труда области, а Илья Пономарёв, бывший советник губернатора на общественных началах, стал советником главы Белгородской области по экономике.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Чернянский район#Кадровые перестановки#Кадровые назначения#Белгород#Вячеслав Гладков#Татьяна Круглякова
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