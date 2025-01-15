Парад планет: где и когда можно увидеть редкое астрономическое явление?

Posted 15 января, 14:05
Published 15 января, 14:05
Modified 15 января, 14:05
Updated 15 января, 14:05
Парад планет — одно из самых захватывающих астрономических явлений, когда несколько планет Солнечной системы выстраиваются на одной стороне от Солнца, создавая на небесах удивительное зрелище. Астрономы называют этот феномен «выравниванием планет», хотя термин «парад планет» больше укоренился в обиходе, благодаря популяризации этого явления в публикациях NASA.
Несмотря на название, парад планет не означает, что все планеты выстраиваются в идеальную прямую линию. В реальности их орбиты несколько наклонены по отношению друг к другу, однако планеты выстраиваются вдоль воображаемой линии, называемой эклиптикой — плоскостью, по которой вращаются все небесные тела нашей Солнечной системы. Это создаёт эффект выравнивания планет, и мы можем видеть их как бы «на одной линии», несмотря на то, что в реальности их орбиты наклонены.
Парад планет может принимать различные формы в зависимости от числа участвующих в нём планет. Астрономы выделяют:
Мини-выравнивание — три планеты;
Малое выравнивание — четыре планеты;
Большое выравнивание — пять или шесть планет;
Великое (полное) выравнивание — семь планет.
Последние происходят крайне редко, и именно они придают параду планет особое значение.
Зима 2025 года принесёт два крайне редких парада планет, которые стоит увидеть всем, кто интересуется астрономией и звёздами.
Первый парад планет состоится 21 января 2025 года. На ночном небе выстроятся шесть планет Солнечной системы. Невооружённым глазом можно увидеть Марс, Венеру, Юпитер и Сатурн, а с помощью телескопа найти Уран и Нептун. Однако Меркурий останется невидимым, это сделает парад планет несколько «неполным», но не менее интересным для наблюдателей.
Второй парад планет, не менее удивительный, пройдёт 28 февраля 2025 года, когда на ночном небе можно будет наблюдать сразу все семь планет Солнечной системы. Это одно из редчайших астрономических явлений, которое случается только несколько раз за десятилетие.
Чтобы стать свидетелем этого удивительного явления, не потребуется сложного оборудования. Вот несколько рекомендаций:
После зимних парадов планет в январе и феврале 2025 года следующий крупный парад состоится 29 августа 2025 года. Отличие августовского события — менее грандиозные масштабы, но хорошая ночная видимость при тёплых погодных условиях.
Влияние парада планет на жизнь человека является предметом множества споров и мифов. Некоторым людям действительно может показаться, что такие события оказывают влияние на их настроение, здоровье и другие жизненные обстоятельства. Однако учёные скептически относятся к этой теории и считают, что парады планет — это исключительно астрономические явления, не имеющие прямого воздействия на здоровье и настроение человека.
Однако астрологи нередко связывают такие явления с историческими событиями, утверждая, что парады планет якобы могут предсказывать важные мировые события, такие как Карибский кризис в 1962 году или распад Советского Союза в 1989 году.
На самом деле такие утверждения не имеют научного подтверждения и являются скорее попытками интерпретации событий через влияние парадов. Это результат действия эффекта Барнума, когда общие наблюдения воспринимаются как личные.
В любом случае наблюдение за парадами планет связывает человека с безбрежностью космоса и напоминает о гармонии природы.
Ранее парад планет можно было наблюдать 28 августа 2024 года. В районе полуночи на небосклоне были видны Марс, Юпитер, а также Уран, Нептун и Сатурн. В четыре утра появился Меркурий, завершив картину.