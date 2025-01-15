Парад планет: где и когда можно увидеть редкое астрономическое явление?

Несмотря на название, парад планет не означает, что все планеты выстраиваются в идеальную прямую линию. В реальности их орбиты несколько наклонены по отношению друг к другу, однако планеты выстраиваются вдоль воображаемой линии, называемой эклиптикой — плоскостью, по которой вращаются все небесные тела нашей Солнечной системы. Это создаёт эффект выравнивания планет, и мы можем видеть их как бы «на одной линии», несмотря на то, что в реальности их орбиты наклонены.