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Posted 15 января, 14:05

Published 15 января, 14:05

Modified 15 января, 14:05

Updated 15 января, 14:05

Зимой 2025 года ожидаются два парада планет

Парад планет: где и когда можно увидеть редкое астрономическое явление?

15 января 2025, 14:05
Фото: Изображение Midjourney. Зимой 2025 года ожидаются два парада планет

Белгородцы могут стать свидетелями парада планет

В январе и феврале 2025 года нас ждут два редких парада планет, когда на ночном небе выстроятся сразу шесть или все семь планет Солнечной системы. Когда на них можно будет посмотреть?

Парад планет: что это и как выглядит

Что такое парад планет?

Парад планет — одно из самых захватывающих астрономических явлений, когда несколько планет Солнечной системы выстраиваются на одной стороне от Солнца, создавая на небесах удивительное зрелище. Астрономы называют этот феномен «выравниванием планет», хотя термин «парад планет» больше укоренился в обиходе, благодаря популяризации этого явления в публикациях NASA.

Как происходит выравнивание планет

Несмотря на название, парад планет не означает, что все планеты выстраиваются в идеальную прямую линию. В реальности их орбиты несколько наклонены по отношению друг к другу, однако планеты выстраиваются вдоль воображаемой линии, называемой эклиптикой — плоскостью, по которой вращаются все небесные тела нашей Солнечной системы. Это создаёт эффект выравнивания планет, и мы можем видеть их как бы «на одной линии», несмотря на то, что в реальности их орбиты наклонены.

Разновидности парадов планет

Парад планет может принимать различные формы в зависимости от числа участвующих в нём планет. Астрономы выделяют:

Мини-выравнивание — три планеты;

Малое выравнивание — четыре планеты;

Большое выравнивание — пять или шесть планет;

Великое (полное) выравнивание — семь планет.

Последние происходят крайне редко, и именно они придают параду планет особое значение.

Парад планет — редкое астрономическое явление
Парад планет — редкое астрономическое явление. Фото: Изображение Midjourney

Когда ожидать ближайший парад планет

Зима 2025 года принесёт два крайне редких парада планет, которые стоит увидеть всем, кто интересуется астрономией и звёздами.

Парад в январе 2025 года

Первый парад планет состоится 21 января 2025 года. На ночном небе выстроятся шесть планет Солнечной системы. Невооружённым глазом можно увидеть Марс, Венеру, Юпитер и Сатурн, а с помощью телескопа найти Уран и Нептун. Однако Меркурий останется невидимым, это сделает парад планет несколько «неполным», но не менее интересным для наблюдателей.

Парад в феврале 2025 года

Второй парад планет, не менее удивительный, пройдёт 28 февраля 2025 года, когда на ночном небе можно будет наблюдать сразу все семь планет Солнечной системы. Это одно из редчайших астрономических явлений, которое случается только несколько раз за десятилетие.

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Как наблюдать парад планет?

Чтобы стать свидетелем этого удивительного явления, не потребуется сложного оборудования. Вот несколько рекомендаций:

  1. Выберите тёмное место. Лучше отправиться за пределы города или на возвышенность, чтобы избежать влияния искусственного света.
  2. Используйте простые инструменты. Для детального наблюдения захватите бинокль или телескоп.
  3. Установите специальные приложения. Программы, такие как Stellarium или Sky Tonight, помогут определить точное положение планет в зависимости от вашего местоположения.
Наблюдение за парадами планет — это потрясающее и вдохновляющее зрелище
Наблюдение за парадами планет — это потрясающее и вдохновляющее зрелище. Фото: Изображение Midjourney

Когда будет следующий парад планет: даты

Парад в августе 2025 года

После зимних парадов планет в январе и феврале 2025 года следующий крупный парад состоится 29 августа 2025 года. Отличие августовского события — менее грандиозные масштабы, но хорошая ночная видимость при тёплых погодных условиях.

Влияет ли парад планет на здоровье человека?

Влияние парада планет на жизнь человека является предметом множества споров и мифов. Некоторым людям действительно может показаться, что такие события оказывают влияние на их настроение, здоровье и другие жизненные обстоятельства. Однако учёные скептически относятся к этой теории и считают, что парады планет — это исключительно астрономические явления, не имеющие прямого воздействия на здоровье и настроение человека.

Однако астрологи нередко связывают такие явления с историческими событиями, утверждая, что парады планет якобы могут предсказывать важные мировые события, такие как Карибский кризис в 1962 году или распад Советского Союза в 1989 году.

На самом деле такие утверждения не имеют научного подтверждения и являются скорее попытками интерпретации событий через влияние парадов. Это результат действия эффекта Барнума, когда общие наблюдения воспринимаются как личные.

В любом случае наблюдение за парадами планет связывает человека с безбрежностью космоса и напоминает о гармонии природы.

Ранее парад планет можно было наблюдать 28 августа 2024 года. В районе полуночи на небосклоне были видны Марс, Юпитер, а также Уран, Нептун и Сатурн. В четыре утра появился Меркурий, завершив картину.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Наука#Россия#Астрономия#Космос#Парад планет#Планеты
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