Отмечать старый Новый год или нет: опрос показал интересные результаты

Однако, не все считают старый Новый год событием, «достойным» того, чтобы его ждать и отмечать. А кто-то ещё от новогодних выходных прийти в себя не успел. Редакция Бел.Ру провела опрос в своём Telegram-канале — как читатели провели вечер 13 января.