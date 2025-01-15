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Posted 15 января, 12:59

Published 15 января, 12:59

Modified 15 января, 18:40

Updated 15 января, 18:40

старый Новый год

Отмечать старый Новый год или нет: опрос показал интересные результаты

15 января 2025, 12:59
Фото: Изображение Midjourney. старый Новый год

Большинство белгородцев предпочли вареники, а не гуляния на старый Новый год?

Сюжет
Праздник
Старый Новый год — праздник без единого мнения о том, обязательно ли его отмечать. А вот читатели Бел.Ру нашли ответ в варениках.

Новый год белгородцы отпраздновали две недели назад, а теперь и старый Новый год встретили. И в Старом Осколе на фестивале вареников побывали, который в прошлом году решили не проводить ради безопасности жителей региона.

Однако, не все считают старый Новый год событием, «достойным» того, чтобы его ждать и отмечать. А кто-то ещё от новогодних выходных прийти в себя не успел. Редакция Бел.Ру провела опрос в своём Telegram-канале — как читатели провели вечер 13 января.

Вариантов ответа было всего три:

  1. «Конечно отмечаем»;
  2. «Нет, мы ещё от обычного не отошли»;
  3. «Вареников поедим и спать».

Всего в опросе, который проводился в социальных сетях, решили принять участие 1672 человека. Как оказалось, выбравших второй вариант оказалось меньше всех, но количество всё равно не маленькое — 20,75%. Это 347 человек. Всё-таки справить старый Новый год решил 531 респондент — 31,76%.

«Победителем» стал последний вариант. План «Поесть вареников и спать» реализовало наибольшее количество опрошенных. Это 47,49% и 794 человека.

В комментариях мнение у читателей тоже разошлось. Некоторые заявили, что совсем не любят старый Новый год. А потом «досталось» и вареникам:

«Носятся с этими варениками, будто заняться больше нечем».
Стоит ли отмечать старый Новый год?
Стоит ли отмечать старый Новый год?
Стоит ли отмечать старый Новый год?. Фото: bel.ru

Не обошёлся праздник и без включения сирены. К 21:00 в Белгородской области, Брянской и Орловской объявили ракетную опасность. Белгородцы, отмечавшие праздник на Соборной площади были вынуждены бежать в ближайшие укрытия.

Старый Новый год под вой сирен: праздник белгородцам омрачила ракетная опасность
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