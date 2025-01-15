Отмечать старый Новый год или нет: опрос показал интересные результаты

Posted 15 января, 12:59
Published 15 января, 12:59
Modified 15 января, 18:40
Updated 15 января, 18:40
Новый год белгородцы отпраздновали две недели назад, а теперь и старый Новый год встретили. И в Старом Осколе на фестивале вареников побывали, который в прошлом году решили не проводить ради безопасности жителей региона.
Однако, не все считают старый Новый год событием, «достойным» того, чтобы его ждать и отмечать. А кто-то ещё от новогодних выходных прийти в себя не успел. Редакция Бел.Ру провела опрос в своём Telegram-канале — как читатели провели вечер 13 января.
Вариантов ответа было всего три:
Всего в опросе, который проводился в социальных сетях, решили принять участие 1672 человека. Как оказалось, выбравших второй вариант оказалось меньше всех, но количество всё равно не маленькое — 20,75%. Это 347 человек. Всё-таки справить старый Новый год решил 531 респондент — 31,76%.
«Победителем» стал последний вариант. План «Поесть вареников и спать» реализовало наибольшее количество опрошенных. Это 47,49% и 794 человека.
В комментариях мнение у читателей тоже разошлось. Некоторые заявили, что совсем не любят старый Новый год. А потом «досталось» и вареникам:
«Носятся с этими варениками, будто заняться больше нечем».
Не обошёлся праздник и без включения сирены. К 21:00 в Белгородской области, Брянской и Орловской объявили ракетную опасность. Белгородцы, отмечавшие праздник на Соборной площади были вынуждены бежать в ближайшие укрытия.