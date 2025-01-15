Отмечал старый Новый год, о запрете не знал: полиция заинтересовалась белгородцем

В прошлом году также по случаю старого Нового года белгородец запустил фейерверк в ночь на 13 января. Мужчина знал о запрете, но думал, что он не распространяется на запуск тихих пиротехнических изделий, таких как фейерверк-фонтан. Его действия были зафиксированы на видеозаписи, и в отношении него составлен административный протокол по статье за мелкое хулиганство.