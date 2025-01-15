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Posted 15 января, 13:55

Published 15 января, 13:55

Modified 15 января, 13:57

Updated 15 января, 13:57

Белгородцы продолжают игнорировать запрет на салюты

Отмечал старый Новый год, о запрете не знал: полиция заинтересовалась белгородцем

15 января 2025, 13:55
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы продолжают игнорировать запрет на салюты

В Белгороде нашли очередного запустившего запрещённый фейерверк мужчину

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Новости Белгорода
В Белгороде 55-летний мужчина нарушил запрет на пиротехнику, запустив фейерверк на проспекте Славы. Он объяснил это желанием отметить старый Новый год.

В УМВД России по Белгороду сообщили, что нашли мужчину, который 14 января нарушил запрет на использование пиротехники, запустив фейерверк на проспекте Славы. Полицейские начали проверку после того, как в интернете появилась видеозапись с нарушением.

55-летний местный житель объяснил, что фейерверк он купил ещё в 2018 году в магазине и решил запустить его по поводу старого Нового года. Белгородец утверждает, что о запрете не знал.

На мужчину составили протокол по статье 6.12 Закона Белгородской области. Теперь материал направят в административную комиссию, а штраф за нарушение может составить до 5 тысяч рублей.

Напоминаем, что в регионе с 2022 года действует временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Его нарушение может привести к штрафу от 1,5 до 40 тысяч рублей или административному аресту до 15 суток.

В прошлом году также по случаю старого Нового года белгородец запустил фейерверк в ночь на 13 января. Мужчина знал о запрете, но думал, что он не распространяется на запуск тихих пиротехнических изделий, таких как фейерверк-фонтан. Его действия были зафиксированы на видеозаписи, и в отношении него составлен административный протокол по статье за мелкое хулиганство.

Уже в 2025 году в Белгороде мужчина запустил пиротехнику в новогоднюю ночь. Полицейские нашли 44-летнего местного жителя, который признался, что запустил фейерверк, полученный в подарок от родственников, несмотря на действующий запрет. Ему грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

В честь дня рождения фейерверк запустили в областном центре 5 января. А в Губкине 8 января местные жители запустили фейерверки, которые испугали прохожих и детей.

Мнения по поводу запусков фейерверков в Белгороде разделились. Некоторые горожане осуждают такие поступки, напоминая о просьбах властей воздержаться от пиротехники и опасности для других. Так, один из пользователей предложил наказание для нарушителей — уборку города от мусора, чтобы все видели последствия. Другие, наоборот, считают фейерверки безопасными, и уверены, что не стоит разжигать скандал, особенно в праздничные дни.

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#Анна Селищева#Город#Салют#Новости Белгорода#Фейерверк#Белгород
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