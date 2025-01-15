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Posted 15 января, 07:44

Published 15 января, 07:44

Modified 15 января, 07:46

Updated 15 января, 07:46

Елена Батанова

Освобождают место? Гладков подписал заявление об увольнении одного из министров

15 января 2025, 07:44
Фото: страница Елены Батановой в соцсети. Елена Батанова

Елена Батанова перейдёт на другое место работы

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Новости Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увольнении министра социальной защиты населения и труда области.

Вячеслав Гладков подписал заявление об увольнении министра социальной защиты населения и труда региона Елены Батановой. Увольнение связано с переходом чиновницы на новое место работы. Куда именно уходит экс-министр, пока не сообщается.

Батанова до 2021 года была первым заместителем начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области — начальником регионального управления социальной защиты населения. Затем она заняла должность начальника департамента социальной защиты населения и труда.

С января 2022 по январь 2025 год Елена Батанова была министром соцзащиты населения и труда.

Губернатор региона ранее сообщал, что был недоволен работой минсоцзащиты. Поступали жалобы на проблемы, связанные с различными выплатами. Гладков обещал проверить работу ведомства.

Напомним, что сегодня утром Вячеслав Гладков предложил главе Белгородского района Анне Куташовой повышение в правительстве региона. На данный момент неизвестно, приняла ли она предложение, а также какой пост она может занять. Анна Куташова, ранее возглавлявшая администрацию Красногвардейского района, стала главой Белгородского района осенью 2023 года.

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