Освобождают место? Гладков подписал заявление об увольнении одного из министров

Напомним, что сегодня утром Вячеслав Гладков предложил главе Белгородского района Анне Куташовой повышение в правительстве региона. На данный момент неизвестно, приняла ли она предложение, а также какой пост она может занять. Анна Куташова, ранее возглавлявшая администрацию Красногвардейского района, стала главой Белгородского района осенью 2023 года.