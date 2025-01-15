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Posted 15 января, 13:30

Published 15 января, 13:30

Modified 15 января, 13:32

Updated 15 января, 13:32

Белгородцы продолжают жаловаться на вырубку деревьев

Оставили без зелени? У школы в Белгороде после вырубки деревьев не будут сажать новые

15 января 2025, 13:30
Фото: 1MI. Белгородцы продолжают жаловаться на вырубку деревьев

Территорию одной из школ Белгорода могут оставить без деревьев

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Новости Белгорода
Одну из школ могут оставить без деревьев: старые там вырубили, а для высадки новых мешают инженерные сети. Ситуацию объяснили в мэрии.

Одна из жительниц Белгорода рассказала в социальных сетях, что возле школы № 47 вырубили все деревья.

«Это тоже часть плана по реконструкции? Конечно, потом как-то озеленят, но, скорее всего, это будет три-пять кустов. А чем мешали рябины, берёзы? Или какие планы по озеленению?» — решила уточнить белгородка.

На её обращение отреагировали в администрации города. Там объяснили, что деревья пришлось вырубить из-за их аварийного состояния. Однако и высадить новые вряд ли получится, поскольку рядом проходят инженерные сети.

Что в таком случае будет на территории из зелени, пока не ясно.

Напомним, что тема вырубки деревьев уже не один год беспокоит белгородцев. Так, за три года в Центральном парке вырубили 566 деревьев, а на их смену планировали высадить всего 461.

В то же время в Белгороде дерево, которое обещали спилить ещё весной, в ноябре упало на движущийся автомобиль.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Деревья#Белгород#Вырубка деревьев
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