Оставили без зелени? У школы в Белгороде после вырубки деревьев не будут сажать новые

Posted 15 января, 13:30
Published 15 января, 13:30
Modified 15 января, 13:32
Updated 15 января, 13:32
Одна из жительниц Белгорода рассказала в социальных сетях, что возле школы № 47 вырубили все деревья.
«Это тоже часть плана по реконструкции? Конечно, потом как-то озеленят, но, скорее всего, это будет три-пять кустов. А чем мешали рябины, берёзы? Или какие планы по озеленению?» — решила уточнить белгородка.
На её обращение отреагировали в администрации города. Там объяснили, что деревья пришлось вырубить из-за их аварийного состояния. Однако и высадить новые вряд ли получится, поскольку рядом проходят инженерные сети.
Что в таком случае будет на территории из зелени, пока не ясно.
Напомним, что тема вырубки деревьев уже не один год беспокоит белгородцев. Так, за три года в Центральном парке вырубили 566 деревьев, а на их смену планировали высадить всего 461.
В то же время в Белгороде дерево, которое обещали спилить ещё весной, в ноябре упало на движущийся автомобиль.