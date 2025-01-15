Новые чиновники и начальники: какие посты белгородцы заняли, а каких — лишились?

Posted 15 января, 15:30
Published 15 января, 15:30
Modified 15 января, 15:44
Updated 15 января, 15:44
Этот день — среда, 15 января, — отличился различными кадровыми перестановками. С самого утра губернатор Вячеслав Гладков объявил, что предложил повышение главе Белгородского района Анне Куташовой. Она может занять пост в правительстве региона. Однако какой именно, губернатор не уточнил.
При этом в Белгородский район на работу перешла Татьяна Круглякова — экс-глава Чернянского района. Вероятно, она возглавит муниципалитет. Её прежние обязанности начал исполнять Сергей Морозов — первый замглавы района.
Позже стало известно об увольнении министра соцзащиты населения и труда Елены Батановой. Сообщалось, что она переходит на другое место работы. К вечеру среды стало известно, что Батанова станет советником губернатора по социальным вопросам.
В минсоцзащиты региона её обязанности будет исполнять экс-начальница МФЦ, бывшая сотрудница минцифры Олеся Митякина, успевшая поработать не только в Белгородской, но и в Тульской области.
Советник губернатора Илья Пономарёв, ранее занимавший эту должность на общественных началах, официально стал советником по вопросам экономического развития.
А Наталья Шаролапова утвердилась в должности министра финансов и бюджетной политики региона. До этого она, как оказалось, работала в статусе врио главы ведомства.
В АО «Корпорация „Развитие“» — новый глава. По крайней мере, так сообщили в пресс-службе организации.
Руководителем стал Денис Морозов. Ранее он курировал работу похожей корпорации в Магаданской области.
Белгородское «Развитие» дважды возглавляла Елена Козак, а до неё — Александр Криворучка, Лариса Кононихина и бывший министр экономики и промышленности Евгений Хромов.
Стоит отметить, что на момент публикации изменений в ЕГРЮЛ, касающихся корпорации «Развитие», замечено не было.
Экс-глава областного департамента здравоохранения Наталия Зубарева начала исполнять обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ. К новой должности она приступила с 10 декабря 2024 года, говорится в СПАРКе.
Экс-директора сняли с поста за сутки до назначения бывшей белгородской чиновницы.
Напомним, что Наталия Зубарева ушла из областного правительства в 2021 году. Причиной послужил скандал: квартира, принадлежащая региону, оказалась переписана на её сына. После Белгородской области Зубарева работала в соседнем Курском регионе. Там она была старшим советником губернатора.