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Posted 15 января, 15:30

Published 15 января, 15:30

Modified 15 января, 15:44

Updated 15 января, 15:44

Новые чиновники и начальники: какие посты белгородцы заняли, а каких — лишились?

Новые чиновники и начальники: какие посты белгородцы заняли, а каких — лишились?

15 января 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
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Итоги дня
15 января белгородцы обсуждали кадровые перестановки в правительстве, нового директора корпорации «Развитие» и уход Зубаревой в Минздрав РФ.

Внезапный день увольнений и назначений

Этот день — среда, 15 января, — отличился различными кадровыми перестановками. С самого утра губернатор Вячеслав Гладков объявил, что предложил повышение главе Белгородского района Анне Куташовой. Она может занять пост в правительстве региона. Однако какой именно, губернатор не уточнил.

При этом в Белгородский район на работу перешла Татьяна Круглякова — экс-глава Чернянского района. Вероятно, она возглавит муниципалитет. Её прежние обязанности начал исполнять Сергей Морозов — первый замглавы района.

Позже стало известно об увольнении министра соцзащиты населения и труда Елены Батановой. Сообщалось, что она переходит на другое место работы. К вечеру среды стало известно, что Батанова станет советником губернатора по социальным вопросам.

В минсоцзащиты региона её обязанности будет исполнять экс-начальница МФЦ, бывшая сотрудница минцифры Олеся Митякина, успевшая поработать не только в Белгородской, но и в Тульской области.

Советник губернатора Илья Пономарёв, ранее занимавший эту должность на общественных началах, официально стал советником по вопросам экономического развития.

А Наталья Шаролапова утвердилась в должности министра финансов и бюджетной политики региона. До этого она, как оказалось, работала в статусе врио главы ведомства.

Гладков озвучил имя врио главы одного из районов Белгородской области
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Новый глава в «Развитии»

В АО «Корпорация „Развитие“» — новый глава. По крайней мере, так сообщили в пресс-службе организации.

Руководителем стал Денис Морозов. Ранее он курировал работу похожей корпорации в Магаданской области.

Белгородское «Развитие» дважды возглавляла Елена Козак, а до неё — Александр Криворучка, Лариса Кононихина и бывший министр экономики и промышленности Евгений Хромов.

Стоит отметить, что на момент публикации изменений в ЕГРЮЛ, касающихся корпорации «Развитие», замечено не было.

Не только в правительстве: в белгородской корпорации «Развитие» тоже перемены
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Новая работа Наталии Зубаревой

Экс-глава областного департамента здравоохранения Наталия Зубарева начала исполнять обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ. К новой должности она приступила с 10 декабря 2024 года, говорится в СПАРКе.

Экс-директора сняли с поста за сутки до назначения бывшей белгородской чиновницы.

Напомним, что Наталия Зубарева ушла из областного правительства в 2021 году. Причиной послужил скандал: квартира, принадлежащая региону, оказалась переписана на её сына. После Белгородской области Зубарева работала в соседнем Курском регионе. Там она была старшим советником губернатора.

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