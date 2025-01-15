Новые чиновники и начальники: какие посты белгородцы заняли, а каких — лишились?

Этот день — среда, 15 января, — отличился различными кадровыми перестановками. С самого утра губернатор Вячеслав Гладков объявил, что предложил повышение главе Белгородского района Анне Куташовой. Она может занять пост в правительстве региона. Однако какой именно, губернатор не уточнил.