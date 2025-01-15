bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 15:06

Published 15 января, 15:06

Modified 15 января, 15:08

Updated 15 января, 15:08

В белгородской корпорации «Развитие» сменился глава

Не только в правительстве: в белгородской корпорации «Развитие» тоже перемены

15 января 2025, 15:06
Фото: Изображение Midjourney. В белгородской корпорации «Развитие» сменился глава

Белгородской корпорации «Развитие» представили нового главу

Сюжет
Новости Белгорода
О новом генеральном директоре сообщили в пресс-службе корпорации. Ранее он работал в Магаданской области.

Министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев представил нового генерального директора АО «Корпорация „Развитие“» Дениса Морозова.

Морозов ранее руководил аналогичной корпорацией в Магаданской области. Также в его портфолио — работа в коммерческих компаниях.

Добавим, что на момент публикации заметки информации о назначении Морозова гендиректором в ЕГРЮЛ не было. По документам обязанности главы всё ещё исполняет Елена Козак. В этом статусе она работает с июля 2024 года, когда сменила Александра Криворучку.

Ранее Козак уже занимала эту должность в 2023 году. До неё с июня 2022 года на посту гендиректора работала Лариса Кононихина. Кроме того, главой успел побывать экс-министр экономики и промышленности Евгений Хромов.

Корпорация «Развитие» — региональный институт развития с государственным капиталом, занимающийся анализом и подготовкой инвестиционных программ, привлечением инвесторов, оценкой и отбором инвестиционных проектов для Белгородской области.

Напомним, что в апреле 2024 года корпорация «Развитие» оказалась должна 1,9 млн компании «ЭлиоТех» за услуги на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

В белгородской корпорации «Развитие» в очередной раз сменилось руководство
Узнать подробнее
Читайте также:
Корпорация МСП: На развитие малых и средних предприятий привлекут около 5,3 трлнБелгородская корпорация «Развитие» не смогла обжаловать иск на 1,9 млн рублейПатриотизм и созидание: о чём расскажет белгородский стенд за 12,9 млн на ПМЭФ-2024?
#Анна Селищева#Белгородская область#Новости Белгорода#Кадровые назначения#Белгород#Максим Гусев#АО Корпорация Развитие#Денис Морозов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика