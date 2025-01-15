Не только в правительстве: в белгородской корпорации «Развитие» тоже перемены

Posted 15 января, 15:06
Published 15 января, 15:06
Modified 15 января, 15:08
Updated 15 января, 15:08
Министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев представил нового генерального директора АО «Корпорация „Развитие“» Дениса Морозова.
Морозов ранее руководил аналогичной корпорацией в Магаданской области. Также в его портфолио — работа в коммерческих компаниях.
Добавим, что на момент публикации заметки информации о назначении Морозова гендиректором в ЕГРЮЛ не было. По документам обязанности главы всё ещё исполняет Елена Козак. В этом статусе она работает с июля 2024 года, когда сменила Александра Криворучку.
Ранее Козак уже занимала эту должность в 2023 году. До неё с июня 2022 года на посту гендиректора работала Лариса Кононихина. Кроме того, главой успел побывать экс-министр экономики и промышленности Евгений Хромов.
Корпорация «Развитие» — региональный институт развития с государственным капиталом, занимающийся анализом и подготовкой инвестиционных программ, привлечением инвесторов, оценкой и отбором инвестиционных проектов для Белгородской области.
Напомним, что в апреле 2024 года корпорация «Развитие» оказалась должна 1,9 млн компании «ЭлиоТех» за услуги на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.