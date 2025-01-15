bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 11:17

Published 15 января, 11:17

Modified 15 января, 11:41

Updated 15 января, 11:41

Магазины «Фермер» начали распродавать в Белгородской области

Не окупаются? Несколько магазинов «Фермер» продают в Белгороде

15 января 2025, 11:17
Фото: «Яндекс.Карты». Магазины «Фермер» начали распродавать в Белгородской области

В Белгороде и районе продают сразу пять «Фермеров»

Сюжет
Недвижимость
Информацию о продаже белгородских магазинов «Фермер» разместили на одном из сайтов объявлений. Где они находятся и что стало причиной?

На «Авито» агентство недвижимости разместило объявление о продаже точки, которая находится недалеко от дворца спорта «Космос» на Харьковской горе. Она располагается по адресу улица Мокроусова, 13б.

Отмечается, что магазин расположен в густонаселённом районе, есть парковка и «якорный» арендатор, договор с которым заключён до 2032 года.

Площадь выставленного на продажу здания занимает 160 квадратных метров. Один квадратный метр обойдётся в чуть больше чем 53 тысячи рублей, всего за магазин просят 8,5 млн рублей.

Также продаются «Фермеры» на Шаландина, 19б, Садовой, 29б, Славянской, 7д в Белгороде и на Олимпийской, 8а в посёлке Северный. Договор аренды с ними тоже долгосрочный.

Журналистка Бел.Ру попыталась дозвониться до представителей «Фермера», но трубку по контактному номеру никто не взял.

Сеть основана в июле 2008 года, работает в формате «магазин у дома». Акцент делает на продаже свежих фруктов, овощей, молочной продукции, охлаждённого мяса и хлеба.

Старый за 500: белгородцы продают автобусы
Узнать подробнее
Читайте также:
Бизнес не идёт или переезд? Под Белгородом продают интересный дом«Он не улетит, пока сами не захотите»: белгородцы продают камни в качестве питомцевУшла эпоха: в Белгороде продают магазин, который знает каждый
#Валерия Колесникова#Белгородский район#Продажа#Аренда#Недвижимость#Фермер#Магазины#Северный#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика