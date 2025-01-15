Не окупаются? Несколько магазинов «Фермер» продают в Белгороде

Posted 15 января, 11:17
Published 15 января, 11:17
Modified 15 января, 11:41
Updated 15 января, 11:41
На «Авито» агентство недвижимости разместило объявление о продаже точки, которая находится недалеко от дворца спорта «Космос» на Харьковской горе. Она располагается по адресу улица Мокроусова, 13б.
Отмечается, что магазин расположен в густонаселённом районе, есть парковка и «якорный» арендатор, договор с которым заключён до 2032 года.
Площадь выставленного на продажу здания занимает 160 квадратных метров. Один квадратный метр обойдётся в чуть больше чем 53 тысячи рублей, всего за магазин просят 8,5 млн рублей.
Также продаются «Фермеры» на Шаландина, 19б, Садовой, 29б, Славянской, 7д в Белгороде и на Олимпийской, 8а в посёлке Северный. Договор аренды с ними тоже долгосрочный.
Журналистка Бел.Ру попыталась дозвониться до представителей «Фермера», но трубку по контактному номеру никто не взял.
Сеть основана в июле 2008 года, работает в формате «магазин у дома». Акцент делает на продаже свежих фруктов, овощей, молочной продукции, охлаждённого мяса и хлеба.