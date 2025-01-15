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Posted 15 января, 16:08

Published 15 января, 16:08

Modified 15 января, 16:08

Updated 15 января, 16:08

Белгородцы могли бесплатно отправлять посылки

Можно ли белгородцам в 2025 году отправлять и получать посылки бесплатно?

15 января 2025, 16:08
Фото: 1MI. Белгородцы могли бесплатно отправлять посылки

Белгородцам ответили на вопрос о бесплатных посылках

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Новости Белгорода
Акция, судя по всему, была востребована среди жителей региона. Продлят ли её на этот год?

Белгородка поинтересовалась, будет ли возможность бесплатных отправления и получения посылок весом до 10 кг в Белгородскую и Курскую области в 2025 году.

«Раньше была информация, что до 31 декабря 2024 г. принимают. В 2025-м такая возможность будет?» — интересуется жительница региона.

Ответ на этот вопрос дал министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков. Он заявил, что, по информации АО «Почта России», акция по бесплатной доставке посылок завершилась 15 января 2025 года.

Напомним, что с 27 августа 2024 года «Почта России» отменила плату за отправку и получение посылок весом до 10 кг для жителей Белгородской и Курской областей. Бесплатная доставка была доступна не только внутри этих регионов, но и для отправок по всей России. Акция должна была завершится 31 декабря 2024 года. Продлевать её не собирались.

В начале декабря 2024 года губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что программой воспользовались более 600 тысяч жителей, однако больше на получение, чем на отправку.

Продлят ли белгородцам акцию с бесплатными отправкой и получением почтовых посылок?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Почта россии#Акция#Россия#Новости Белгорода#Белгород#Сергей Четвериков
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