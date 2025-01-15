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Posted 15 января, 11:45

Published 15 января, 11:45

Modified 15 января, 11:45

Updated 15 января, 11:45

Бойцы могут служить ближе к месту жительства, но не всегда

Может ли боец отряда «Барс-Белгород» самостоятельно выбрать место службы?

15 января 2025, 11:45
Фото: 1MI. Бойцы могут служить ближе к месту жительства, но не всегда

Бойцы отряда «Барс-Белгород» не всегда могут служить вблизи своего дома

Бойцы отряда «Барс-Белгород» могут служить ближе к дому, однако не всегда это получается. От чего это зависит, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Жителя Нового Оскола, решившего поступить на службу в «Барс-Белгород», отправили в Валуйки. Его сестра решила поинтересоваться у губернатора региона, могут ли бойцы самостоятельно выбирать место службы, чтобы не уезжать далеко от дома.

Вячеслав Гладков отметил, что такая возможность есть, но не во всех случаях.

«Мы действительно брали на себя задачу распределять по пунктам дислокации бойцов „Барса-Белгород“, чтобы бойцы могли находиться как можно ближе к своему дому. Но, к сожалению, это не всегда получается. По разным причинам: есть отдельные задачи, которые определяются из количества личного состава, который их выполняет, поэтому здесь нашего с вами желания недостаточно для решения проблемы», — объяснил чиновник.

Он отметил, что при малейшей возможности эту ситуацию всё же попробуют решить.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Боец#Белгород#Вячеслав Гладков#Барс-Белгород
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