Может ли боец отряда «Барс-Белгород» самостоятельно выбрать место службы?

Жителя Нового Оскола, решившего поступить на службу в «Барс-Белгород», отправили в Валуйки. Его сестра решила поинтересоваться у губернатора региона, могут ли бойцы самостоятельно выбирать место службы, чтобы не уезжать далеко от дома.