Может ли боец отряда «Барс-Белгород» самостоятельно выбрать место службы?

Posted 15 января, 11:45
Published 15 января, 11:45
Modified 15 января, 11:45
Updated 15 января, 11:45
Жителя Нового Оскола, решившего поступить на службу в «Барс-Белгород», отправили в Валуйки. Его сестра решила поинтересоваться у губернатора региона, могут ли бойцы самостоятельно выбирать место службы, чтобы не уезжать далеко от дома.
Вячеслав Гладков отметил, что такая возможность есть, но не во всех случаях.
«Мы действительно брали на себя задачу распределять по пунктам дислокации бойцов „Барса-Белгород“, чтобы бойцы могли находиться как можно ближе к своему дому. Но, к сожалению, это не всегда получается. По разным причинам: есть отдельные задачи, которые определяются из количества личного состава, который их выполняет, поэтому здесь нашего с вами желания недостаточно для решения проблемы», — объяснил чиновник.
Он отметил, что при малейшей возможности эту ситуацию всё же попробуют решить.