Лаперм за 48 тысяч: топ-5 дорогих кошек, которых продают белгородцы

Занимаясь подготовкой к материалу мы заметили, что белгородцы чаще продают взрослых или молодых кошек, чем котят, в отличие от собак. От этого и цены на животных гораздо ниже, если их не приобретают для дальнейшего разведения. Да и продавцы не сопровождают объявления большим количеством информации, как делают в случае с щенками и псами.