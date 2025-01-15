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Posted 15 января, 09:19

Published 15 января, 09:19

Modified 15 января, 09:21

Updated 15 января, 09:21

В Белгородской области продают редкую для России породу кошек

Лаперм за 48 тысяч: топ-5 дорогих кошек, которых продают белгородцы

15 января 2025, 09:19
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области продают редкую для России породу кошек

Вы готовы потратить кругленькую сумму на домашнего питомца? Журналисты Бел.Ру изучили объявления в Сети и подготовили подборку специально для кошатников.

5-е место

Открывает топ объявление о продаже кошки британской породы. Продавец готов отдать её «за символическую плату» — 8 тысяч рублей. Раньше цена была выше — 10 тысяч. Кошечке год и месяц, её ещё не случали. При том, что стоимость котят начинается от 15 тысяч рублей и выше.

Окрас у животного «золотая шиншилла». Основная часть шерсти рыжая, по спине и хвосту идёт тёмная полоса, а кончик хвоста весь в полоску. Грудь и часть мордочки белые. Забрать её можно в Губкине.

Объявление на сайте «Авито» о продаже кошки
Объявление на сайте «Авито» о продаже кошки. Фото: bel.ru

4-е место

Кошку бенгальской породы хотят отдать за 9 тысяч рублей. Самочка жила у семьи из Старого Оскола в микрорайоне Приборостроитель. Кличку не сообщили, но указали, что она приучена к лотку, а питается как сухим, так и жидким кормом.

Уточняется, что кошка очень самостоятельная. Продавец предупреждает, что будущему хозяину стоит ознакомиться с особенностями данной породы, прежде чем заводить себе бенгала.

На тематических сайтах пишут, что кошки этой породы произошли от диких леопардовых кошек. Поэтому у них в первых трёх поколениях гибрида могут проявляться неуправляемые черты характера. Начиная с четвёртого поколения и при условии постоянного контакта с людьми подобного наблюдаться не будет. Разве что домашние леопарды очень активны, у них чрезвычайно развиты охотничьи инстинкты и они обожают водные процедуры.

По какой-то причине автор объявления отдельно указал, что кошка — девственница.

Объявление на сайте «Авито» о продаже кошки
Объявление на сайте «Авито» о продаже кошки. Фото: bel.ru

3-е место

Гораздо дороже цена на взрослую представительницу породы мейн-кун — уже 20 тысяч рублей. Она родилась в ноябре 2022 года. Окрас у кошечки светло-рыжий, в небольшую тёмную полоску. У хозяина имеются на неё необходимые документы.

Продают зверя в посёлке Октябрьский Белгородского района. «Зверя», потому что порода считается самой крупной породой кошек в мире. Взрослые животные в холке достигают от 25 до 40 сантиметров, а с хвостом в длину до всех 120 сантиметров. Самцы могут весить до 8,2 килограмма, самки — до 5,4 килограмма.

Объявление на сайте «Авито» о продаже кошки
Объявление на сайте «Авито» о продаже кошки. Фото: bel.ru

2-е место

Тоже в Белгороде, тоже в Западном районе продают кошку ориентала. Здесь цена достигает уже 40 тысяч рублей. Характер у самки спокойный, продавец заявляет, что она хорошо ладит с другими животными и довольно тихая — «не сильно любит мявкать».

Кошке 2,5 года, окрас — шоколадный биколор. Уточняется, что кошка «в современном типе». Оказывается, официально у ориентальных кошек существует только один тип, но по внутрипородочным отличиям заводчики их делят на три разновидности: классический, современный и экстремальный. Ниже в галерее представлена наглядная фотография с разницей. Отец кошечки «экстрим», значит она может родить котят такого же типа.

Продают красавицу по личным обстоятельствам и готовы отправить в другой город поездом, попуткой или воспользовавшись услугой Петстур.

Объявление на сайте «Авито» о продаже кошки
Типы ориентальных кошек
Объявление на сайте «Авито» о продаже кошки. Фото: bel.ru

1-е место

Самая дорогая кошка в нашей подборке относится к породе лаперм. Она ещё совсем маленькая, но, когда подрастёт, может быть использована для разведения.

Забрать её можно в хуторе Дубровки Валуйского городского округа за 48 тысяч рублей. Такая цена обусловлена особенностью породы — у лапермов не прямая шерсть, а волнистая. В России она считается достаточно редкой, встретить породу где-то, кроме как на выставках, сложно.

Кроме того, такие кошки являются одними из самых привязанных к человеку и очень тактильны. Некоторые заводчики называют их гипоаллергенными, но это не совсем верно. Хотя они действительно вызывают не такую сильную аллергическую реакцию, как представители других пород.

Объявление на сайте «Авито» о продаже кошки
Объявление на сайте «Авито» о продаже кошки. Фото: bel.ru

Занимаясь подготовкой к материалу мы заметили, что белгородцы чаще продают взрослых или молодых кошек, чем котят, в отличие от собак. От этого и цены на животных гораздо ниже, если их не приобретают для дальнейшего разведения. Да и продавцы не сопровождают объявления большим количеством информации, как делают в случае с щенками и псами.

Подробнее о том, за какую цену жители области готовы продать шпицев, папийонов, терьеров, вельш-корги и бульдогов, можно прочитать в нашем предыдущем материале. Цена на некоторых зверей может быть выше 100 тысяч рублей.

Топ-5 дорогих собак, которых продают белгородцы
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