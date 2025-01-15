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Posted 15 января, 18:10

Published 15 января, 18:10

Modified 15 января, 18:30

Updated 15 января, 18:30

Необходимо ли проводить капитальный ремонт в школах Белгородской области

Губернатор ответил, как на знания юных белгородцев влияют дыры в стенах и штукатурка

15 января 2025, 18:10
Фото: 1MI. Необходимо ли проводить капитальный ремонт в школах Белгородской области

Губернатор Гладков заявил, что без капремонта в школах нет достойного воспитания

Сюжет
Образование
Белгородец спросил у губернатора, зачем ремонтировать школы, если стены на учёбу не влияют. На это ему заявили, что стены важны, а он — давно не ходил в школу.

Во время вечернего эфира белгородец спросил у Вячеслава Гладкова, зачем в общеобразовательных учреждениях проводят капремонт. Вероятно, речь идёт о серии постов в Telegram-канале губернатора с отчётами о посещении школ, в которых сейчас проводят ремонт. Они выходили сегодня между ещё одной серии сообщений, но уже о перестановках в белгородском правительстве, которых тоже было не мало. Мужчина аргументировал свою позицию тем, что для ребят важнее получаемые знания, «а не стена».

«Дорогой Алексей, вот у меня ощущение, что или у вас дети выросли, или вы давно в школе не были», — получил заявление от главы региона белгородец в ответ на свой вопрос.

По словам губернатора, что о воспитании детей и любви к «нашей земле белгородской» можно забыть, если они уже на входе в свою малую альма-матер видят сыплющуюся штукатурку и окна, через дырки между рамами которых «можно просунуть руку».

Пока общеобразовательные учреждения «приводят в порядок», появились новости о том, что детей из приграничных населённых пунктов Белгородской области могут снова начать отправлять в другие регионы, чтобы избежать угроз их здоровью и жизням.

Продолжат ли вывозить детей из Белгородской области?
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