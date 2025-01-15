Губернатор ответил, как на знания юных белгородцев влияют дыры в стенах и штукатурка

Во время вечернего эфира белгородец спросил у Вячеслава Гладкова, зачем в общеобразовательных учреждениях проводят капремонт. Вероятно, речь идёт о серии постов в Telegram-канале губернатора с отчётами о посещении школ, в которых сейчас проводят ремонт. Они выходили сегодня между ещё одной серии сообщений, но уже о перестановках в белгородском правительстве, которых тоже было не мало. Мужчина аргументировал свою позицию тем, что для ребят важнее получаемые знания, «а не стена».