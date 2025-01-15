GPS уже не спасёт? В Белгородскую область завезли новые РЭБы

За полмесяца нового, 2025 года муниципалитетам Белгородской области передали 37 единиц средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 34 детектора для защиты от дронов. Новые устройства поступили в Краснояружский и Борисовский районы, а также в Грайворонский и Шебекинский округа.