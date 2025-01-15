GPS уже не спасёт? В Белгородскую область завезли новые РЭБы

Posted 15 января, 06:37
Published 15 января, 06:37
Modified 15 января, 06:39
Updated 15 января, 06:39
За полмесяца нового, 2025 года муниципалитетам Белгородской области передали 37 единиц средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 34 детектора для защиты от дронов. Новые устройства поступили в Краснояружский и Борисовский районы, а также в Грайворонский и Шебекинский округа.
Незадолго до этого ещё 10 единиц РЭБа направляли в Белгородский район.
Глава региона Вячеслав Гладков добавил, что в приграничных сёлах продолжаются «ежедневные и многократные атаки», из-за чего местные жители получают ранения и гибнут.
Напомним, что ранее белгородцев возмущала неисправная работа GPS из-за РЭБов. Тогда губернатор пообещал взять проблему на контроль. Судя по проведённому редакцией Бел.Ру опросу, большинство местных жителей неоднократно сталкивались с плохой работой навигации.