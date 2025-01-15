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Posted 15 января, 06:37

Published 15 января, 06:37

Modified 15 января, 06:39

Updated 15 января, 06:39

Почти 40 новых РЭБов распределили по четырём районам Белгородской области

GPS уже не спасёт? В Белгородскую область завезли новые РЭБы

15 января 2025, 06:37
Фото: Изображение Midjourney.

Почти 40 новых РЭБов распределили по четырём районам Белгородской области

Сюжет
Приграничье
В регион поступили новые РЭБы. Их распределят по четырём приграничным муниципалитетам региона, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

За полмесяца нового, 2025 года муниципалитетам Белгородской области передали 37 единиц средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 34 детектора для защиты от дронов. Новые устройства поступили в Краснояружский и Борисовский районы, а также в Грайворонский и Шебекинский округа.

Незадолго до этого ещё 10 единиц РЭБа направляли в Белгородский район.

Глава региона Вячеслав Гладков добавил, что в приграничных сёлах продолжаются «ежедневные и многократные атаки», из-за чего местные жители получают ранения и гибнут.

Напомним, что ранее белгородцев возмущала неисправная работа GPS из-за РЭБов. Тогда губернатор пообещал взять проблему на контроль. Судя по проведённому редакцией Бел.Ру опросу, большинство местных жителей неоднократно сталкивались с плохой работой навигации.

Белгородцы дошли до губернатора с проблемой с GPS из-за работы РЭБа. Есть ли толк?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Борисовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#РЭБ
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