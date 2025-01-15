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Posted 15 января, 14:39

Published 15 января, 14:39

Modified 15 января, 14:45

Updated 15 января, 14:45

Сергей Морозов

Гладков озвучил имя врио главы одного из районов Белгородской области

15 января 2025, 14:39
Фото: администрация Чернянского района. Сергей Морозов
Сюжет
Кадровые перестановки
Ранее чиновник был первым заместителем руководителя администрации. На повышение он пошёл после того, как Татьяне Кругляковой порекомендовали перейти на работу в Белгородский район.

Чернянский район недолго оставался без главы. Исполнять обязанности руководителя местной администрации будет Сергей Морозов. Ранее он был первым замглавы.

Бывший руководитель администрации — Татьяна Круглякова — перейдёт на работу в Белгородский район. Скорее всего, она займёт место Анны Куташовой. Последней ранее предложили повышение — должность в правительстве, но какую именно, до сих пор не объявлялось.

Добавим, что перестановки глав районов наблюдаются с конца 2024 года. Пост мэра Старого Оскола покинул Андрей Чесноков, на его место предложили Владимира Жданова.

Андрей Миськов перешёл на работу из Краснояружского района в Новооскольский округ, Андрей Гриднев — из Новооскольского округа в Шебекинский. Краснояружский район после ухода Миськова в статусе врио возглавил ракитянский чиновник Виталий Кутоманов.

Кроме того, уже в 2025 году временно приостановили контракты с двумя чиновниками. Глава Волоконовского района Сергей Бикетов и глава Яковлевского округа Олег Медведев последовали примеру других коллег и ушли на службу в отряд «Барс-Белгород».

Среда, 15 января, в Белгородской области стала днём перестановок. Минсоцзащиты и труда покинула Елена Батанова, на её место предложили Олесю Митякину. Официально стала министром Наталья Шаролапова.

С каких кадровых перестановок в белгородском правительстве начался 2025 год?
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#Инна Рогова#Белгородская область#Политика#Чернянский район#Назначения#Кадровые перестановки#Белгород
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