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Posted 15 января, 16:29

Published 15 января, 16:29

Modified 15 января, 18:39

Updated 15 января, 18:39

Елена Батанова

Елена Батанова сменила пост министра соцзащиты на пост советницы Гладкова

15 января 2025, 16:29
Фото: Официальная страница правительства Белгородской области. Елена Батанова

Белгородский экс-министр соцзащиты стала советницей губернатора по соцполитике

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Новости Белгорода
С завтрашнего дня Елена Батанова начнёт выполнять обязанности советника губернатора Белгородской области по вопросам социальной политики.

В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков официально объявил, что Елена Батанова переходит на должность его советника по соцполитике. К исполнению своих обязанностей новый советник приступит завтра.

Сегодня утром глава региона заявил, Елена Батанова с этого дня больше не является министром соцзащиты по Белгородской области. Как причину её увольнения обозначили переход на новую должность, которую на момент объявлений данной информации, не раскрывали.

На её место в качестве врио придёт Олеся Митякина. До этого она работала в минцифре на посту руководителя областного МФЦ.

За сегодняшний день в области произошло достаточно много перестановок. Если проследить за соответствующими теме постами губернатора, то получается, что как минимум семь деятелей Белгородской области оставили старую или приняли новую должность. Некоторые — всё и сразу.

Кроме Батановой и Митякиной новые должности заняли Анна Куташова, которая ушла с места главы администрации Белгородского района. О новом месте работы чиновницы пока что неизвестно. На смену ей пришла Татьяна Круглякова, ранее являвшаяся главой Чернянского района. Уже её должность перешла к первому заместителю Кругляковой на старом месте, Сергею Морозову.

Далее изменения в штате коснулись регионального министерства финансов. Так, главой минфина стала Наталья Шаролапова. До этого она числилась на должности руководителя управления государственного финансового контроля. Она сменила Владимира Боровика.

На должности советника губернатора по экономическому развитию с этого дня числится Илья Пономарёв. Ранее он занимал пост советника на общественных началах.

Наталия Зубарева ещё ранее тоже сменила должность. Чиновница пошла дальше и 10 декабря перешла на должность исполняющий обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ.

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