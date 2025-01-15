Ефимов: Четыре новых пешеходных моста свяжут районы Москвы в ближайшие годы

Posted 15 января, 16:05
Published 15 января, 16:05
Modified 15 января, 16:05
Updated 15 января, 16:05
По заявлению заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, новые мосты помогут модернизировать пешеходную инфраструктуру, обеспечив связь между районами. Как сообщает www.mos.ru, до конца 2027 года в Москве будут построены очередные четыре пешеходных моста. Два таких объекта длиной 115 и 150 метров построят в ходе обустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще две мостовые конструкции протяженностью 500 и 400 метров будут протянуты через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Их возведение станет одним из этапов организации новых транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время ведется проектирование этих объектов.
Масштабная инициатива по благоустройству набережной Марка Шагала и затона Новинки будет включать в себя прокладку четырех километров дорог, свыше двух километров терренкуров, а также возведение двух пешеходных мостов, шести павильонов и комплекса прибрежных объектов — от причалов для водных аттракционов до зон отдыха.
На участке Мневниковской поймы власти города намерены построить пешеходный мост протяженностью полкилометра, объединяющий районы Хорошево-Мневники и Крылатское, и мост длиной 400 метров, который должен соединить Хорошево-Мневники с Филевским парком. Эти два моста помогут расширить территорию для прогулок и обеспечат беспрепятственное сообщение для жителей соседних районов.
Согласно комментарию главы департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, в прошлом году в столице ввели в эксплуатацию два вновь построенных пешеходных моста. 58-метровый первый мост соединил стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную, став органичной частью уже имеющейся здесь инфраструктуры. Второй мост длиной 243 метра через Яузу обеспечил связь между университетскими корпусами МГТУ им. Баумана.
Стоит отметить, что при возведении таких инженерных сооружений особое внимание уделяется качеству и безопасности. В Мосгосстройнадзоре заверили, что инспекторы комитета ведут контроль за каждым этапом строительства.
Ранее Сергей Собянин присутствовал на открытии велопешеходного моста через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон.