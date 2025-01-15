Ефимов: Четыре новых пешеходных моста свяжут районы Москвы в ближайшие годы

По заявлению заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, новые мосты помогут модернизировать пешеходную инфраструктуру, обеспечив связь между районами. Как сообщает www.mos.ru, до конца 2027 года в Москве будут построены очередные четыре пешеходных моста. Два таких объекта длиной 115 и 150 метров построят в ходе обустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще две мостовые конструкции протяженностью 500 и 400 метров будут протянуты через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Их возведение станет одним из этапов организации новых транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время ведется проектирование этих объектов.