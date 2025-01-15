Долго строили, ещё и затопило: ИП подала иск к белгородской ДСК

В 2021 году строительство всё-таки завершилось. В апреле ДСК направила ИП предупреждение о том, что необходимо погасить оставшуюся задолженность, но в июне в одностороннем порядке отказалась соблюдать условия договора из-за «систематического нарушения сроков внесения платежей». Позже выяснилось, что ещё 500 тысяч Яковлева перечислила, только по неверным реквизитам застройщика, из-за чего средства вернулись обратно на счёт истца.