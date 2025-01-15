Долго строили, ещё и затопило: ИП подала иск к белгородской ДСК

Posted 15 января, 13:51
Published 15 января, 13:51
Modified 15 января, 14:03
Updated 15 января, 14:03
Как следует из материалов дела, в 2017 году ИП Яковлева В.В. проинвестировала строительство нежилого подвального помещения площадью 155,96 квадратных метра в жилом доме по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 62. Размер вложенной суммы, по заявлению истца, составил 7 808 814 рублей. Застройщик обязался закончить все работы ещё в первом квартале 2018 года, но в установленный срок помещение не сдал.
В мае 2020 года ИП Яковлева В.В. расторгла договор долевого участия и потребовала от компании вернуть перечисленные ранее средства.
В 2021 году строительство всё-таки завершилось. В апреле ДСК направила ИП предупреждение о том, что необходимо погасить оставшуюся задолженность, но в июне в одностороннем порядке отказалась соблюдать условия договора из-за «систематического нарушения сроков внесения платежей». Позже выяснилось, что ещё 500 тысяч Яковлева перечислила, только по неверным реквизитам застройщика, из-за чего средства вернулись обратно на счёт истца.
В июле застройщик вернул ИП часть средств — 6 660 279,42 рубля. За оставшуюся часть — 648 534,58 рубля — и пошла бороться в суд Яковлева. Спорный дом в том же 2021-м затопило талыми водами, потребовался дополнительный ремонт.
Сумма искового заявления составила 9 213 114 рублей. Решение по делу вынесли в октябре 2024 года, требования ИП Яковлевой В.В. частично удовлетворили. С ДСК взыскали в общей сумме 1 516 023,72 рубля.
Интересно и другое. Журналистка Бел.Ру проверила дом, который находится по вышеупомянутому адресу. Выяснилось, что это не новостройка, а двухэтажное здание, которое горело в сентябре 2022 года, а недавно было снесено. Участок под ним ранее горсовет предлагал передать в собственность ДСК.
Она связалась с приёмной компании, там её перенаправили к юристу — Андрею Анатольевичу. Он подтвердил, что была допущена техническая ошибка, но адрес дома, о котором идёт речь, называть отказался и заявил, что ДСК намерена обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.