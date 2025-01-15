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Posted 15 января, 09:47

Published 15 января, 09:47

Modified 15 января, 09:51

Updated 15 января, 09:51

Илья Пономарёв

День перемен в белгородском правительстве: кто на тот раз?

15 января 2025, 09:47
Фото: правительство Севастополя. Илья Пономарёв

Советник белгородского губернатора Пономарёв переходит на оплачиваемую должность

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Новости Белгорода
Илья Пономарёв ранее занимал должность советника губернатора Белгородской области на общественных началах.

Советник губернатора Белгородской области Илья Пономарёв, ранее работавший на общественных началах, переходит на оплачиваемую должность советника губернатора по вопросам развития экономики региона. Такое решение было принято сегодня, об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Илья Пономарёв родился в 1977 году в Удмуртии. Там же окончил университет по специальности «Менеджмент» и начал карьеру в коммерческих структурах и муниципальной службе Ижевска. В 2000-х Пономарёв продолжил работать в аппарате полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе и в сбытовой компании.

В 2016 году Илья Пономарёв возглавил Агентство инвестиционного развития Удмуртии, а позже переехал в Севастополь. В 2019-м он был назначен заместителем губернатора Севастополя, но вскоре был отстранён. Михаил Развожаев, врио губернатора, объявил об этом решении, не уточнив конкретных причин.

В список новых советников губернатора Белгородской области, назначенных в декабре 2024 года, вошли также бывший футболист Игорь Семшов и экономист Алексей Рябинин. Семшов — бронзовый призёр Евро-2008. Рябинин — доктор экономических наук, известный своей карьерой в бизнесе и политике.

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