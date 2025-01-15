День перемен в белгородском правительстве: кто на тот раз?

Илья Пономарёв родился в 1977 году в Удмуртии. Там же окончил университет по специальности «Менеджмент» и начал карьеру в коммерческих структурах и муниципальной службе Ижевска. В 2000-х Пономарёв продолжил работать в аппарате полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе и в сбытовой компании.