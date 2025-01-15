Чёрный рынок процветает? Ростовчанин пытался продать в Белгороде взрывные устройства

В Белгородской области сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконной торговли оружием. Задержан 23-летний житель Ростова-на-Дону, который пытался продать в интернете опасные взрывные устройства — восемь корпусов гранат Ф-1, шесть гранат РГД-5 и 14 унифицированных запалов для них. В ходе экспертизы подтвердилось, что устройства были пригодны для использования.