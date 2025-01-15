Чёрный рынок процветает? Ростовчанин пытался продать в Белгороде взрывные устройства

Posted 15 января, 09:03
Published 15 января, 09:03
Modified 15 января, 09:03
Updated 15 января, 09:03
В Белгородской области сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконной торговли оружием. Задержан 23-летний житель Ростова-на-Дону, который пытался продать в интернете опасные взрывные устройства — восемь корпусов гранат Ф-1, шесть гранат РГД-5 и 14 унифицированных запалов для них. В ходе экспертизы подтвердилось, что устройства были пригодны для использования.
Мужчина осуждён за покушение на незаконный сбыт взрывных устройств с использованием интернета. Октябрьский районный суд Белгорода назначил ему 4 года и 6 месяцев лишения свободы.
Приговор ещё не вступил в силу.
Недавно в Белгородской области в рамках крупномасштабной операции ФСБ, МВД и Росгвардии были выявлены подпольные оружейные мастерские. Операция прошла по всей России, в ходе которой задержали 109 человек, занимавшихся восстановлением и продажей нелегального оружия. Конфисковано 355 единиц оружия и более 94 тыс. патронов.