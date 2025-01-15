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Posted 15 января, 08:41

Published 15 января, 08:41

Modified 15 января, 08:44

Updated 15 января, 08:44

В Белгородской области растёт число пострадавших

Четыре человека пострадали в трёх районах Белгородской области: что произошло?

15 января 2025, 08:41
Фото: 1MI. В Белгородской области растёт число пострадавших

ВСУ выпустили по Белгородской области 91 снаряд и 36 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Под удар 14 января попали девять районов. Есть пострадавшие и разрушения.

Белгородская область продолжает подвергаться атакам ВСУ. За день по региону выпустили 91 боеприпас и 36 беспилотников.

Стало известно о четырёх пострадавших мирных жителях. Накануне при обстреле Шебекино тяжёлые ранения получил мужчина. Он остаётся в больнице.

В Борисовском районе двое пострадавших. Мужчина получил травмы 14 января после атаки БПЛА. В состоянии средней степени тяжести пострадавший остаётся в больнице. Его землячка получила ранения при атаке БПЛА ещё 12 января, но за помощью медиков обратилась только вчера.

Уже утром 15 января появилась информация о раненой мирной жительнице в Отрадном Белгородского района.

За день при атаках БПЛА разрушения выявили в девяти частных домах, трёх надворных постройках, на техэтаже в многоквартирном доме, в гараже и коммерческом объекте. Повреждены два легковых автомобиля и «Газель», сообщили в оперштабе.

Последствия есть в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, Шебекинском округе. Обошлось без разрушений в Валуйском, Грайворонском и Яковлевском округах, Вейделевском районе.

Белгородец находится в тяжёлом состоянии после атаки ВСУ на приграничье
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