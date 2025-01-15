Четыре человека пострадали в трёх районах Белгородской области: что произошло?

Posted 15 января, 08:41
Published 15 января, 08:41
Modified 15 января, 08:44
Updated 15 января, 08:44
Белгородская область продолжает подвергаться атакам ВСУ. За день по региону выпустили 91 боеприпас и 36 беспилотников.
Стало известно о четырёх пострадавших мирных жителях. Накануне при обстреле Шебекино тяжёлые ранения получил мужчина. Он остаётся в больнице.
В Борисовском районе двое пострадавших. Мужчина получил травмы 14 января после атаки БПЛА. В состоянии средней степени тяжести пострадавший остаётся в больнице. Его землячка получила ранения при атаке БПЛА ещё 12 января, но за помощью медиков обратилась только вчера.
Уже утром 15 января появилась информация о раненой мирной жительнице в Отрадном Белгородского района.
За день при атаках БПЛА разрушения выявили в девяти частных домах, трёх надворных постройках, на техэтаже в многоквартирном доме, в гараже и коммерческом объекте. Повреждены два легковых автомобиля и «Газель», сообщили в оперштабе.
Последствия есть в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, Шебекинском округе. Обошлось без разрушений в Валуйском, Грайворонском и Яковлевском округах, Вейделевском районе.