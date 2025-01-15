Более 500 сотрудников СГОКа отметили за многолетний стаж работы на предприятии

В 2024 году различные награды получили более 550 стойленцев. Так, шесть сотрудников комбината были удостоены государственной награды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, более 400 стойленцев получили ведомственные, областные, городские и корпоративные награды в честь Дня металлурга, еще 122 — отметили на собраниях в честь профильных профессиональных праздников. Ежегодно портреты заслуженных работников СГОКа размещают на Аллее Трудовой Славы Белгородской области и Доске почета Старооскольского городского округа, а молодое поколение стойленцев отмечают премией главы Старооскольского городского округа «Одаренность».