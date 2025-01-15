Более 500 сотрудников СГОКа отметили за многолетний стаж работы на предприятии

Posted 15 января, 09:56
Published 15 января, 09:56
Modified 15 января, 09:58
Updated 15 января, 09:58
Руководители цехов поздравили юбиляров на рабочих местах и вручили памятные знаки.
64 стойленца в прошлом году перешагнули 40-летний рубеж работы на Стойленском ГОКе, 74 человека — отметили 30-летний трудовой стаж, 172 — имеют 20 лет стажа, и 213 — трудятся на комбинате уже 10 лет.
— Это люди, которые своим многолетним добросовестным трудом, преданностью профессии внесли значительный вклад в развитие нашего предприятия. Они вдохновляют коллег своим отношением к делу, мудростью и неиссякаемой энергией. Это сильная и сплочённая команда профессионалов, благодаря которой мы продолжаем развиваться и достигать новых успехов, — комментирует генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.
В 2024 году различные награды получили более 550 стойленцев. Так, шесть сотрудников комбината были удостоены государственной награды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, более 400 стойленцев получили ведомственные, областные, городские и корпоративные награды в честь Дня металлурга, еще 122 — отметили на собраниях в честь профильных профессиональных праздников. Ежегодно портреты заслуженных работников СГОКа размещают на Аллее Трудовой Славы Белгородской области и Доске почета Старооскольского городского округа, а молодое поколение стойленцев отмечают премией главы Старооскольского городского округа «Одаренность».
С 2013 года лучшим сотрудникам комбината вручается наивысшая корпоративная премия «Золотой фонд». За это время ее удостоен 41 работник СГОКа.
На комбинате действуют и другие виды поощрения: за участие в корпоративных конкурсах и программах, активность и вовлеченность в производственной сфере и сфере безопасности труда и т. д.