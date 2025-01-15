Белгородская чиновница Наталья Шаролапова избавилась от приставки «врио»

Posted 15 января, 10:37
Published 15 января, 10:37
Modified 15 января, 10:39
Updated 15 января, 10:39
Белгородский минфин официально возглавила Наталья Шаролапова. Ранее она исполняла обязанности руководителя.
Наталья Шаролапова с конца 2022 года возглавляла управление государственного финансового контроля. В мае 2023 года стало известно, что её назначили врио министра финансов и бюджетной политики.
Шаролапова ранее работала вместе с Вячеславом Гладковым в Пензенской области.
До неё сначала департамент, а затем — министерство финансов и бюджетной политики в Белгородской области возглавлял Владимир Боровик. На руководящей должности в финансовом ведомстве он работал с 2003 года, а в целом курировал отрасль ещё с 1996-го.
В мае 2023 года в правительстве заявили, что Боровик продолжит работать на посту заместителя губернатора. Однако уже в июле того же года Вячеслав Гладков объявил, что Владимир Боровик уходит на «заслуженный отдых». Тем же летом вслед за бывшим начальником минфина на пенсию отправили ещё троих чиновников.
Добавим, что за сегодняшний день новое предложение о работе получила Анна Куташова — она может перейти в правительство. Пост главы минсоцзащиты и труда покидает Елена Батанова. Также глава региона провёл корректировки в ряду советников.
Кроме того, стало известно, на какую работу перешла экс-глава белгородского депздрава Наталия Зубарева.