Белгородская чиновница Наталья Шаролапова избавилась от приставки «врио»

В мае 2023 года в правительстве заявили, что Боровик продолжит работать на посту заместителя губернатора. Однако уже в июле того же года Вячеслав Гладков объявил, что Владимир Боровик уходит на «заслуженный отдых». Тем же летом вслед за бывшим начальником минфина на пенсию отправили ещё троих чиновников.