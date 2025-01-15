Белгородка чуть не погибла в пожаре. Что произошло?

Posted 15 января, 10:44
Published 15 января, 10:44
Modified 15 января, 10:46
Updated 15 января, 10:46
Первый пожар произошёл в хуторе Евдокимов Волоконовского района. Из-за проблем с электрооборудованием загорелся жилой дом. Повреждения получили вещи и мебель на площади 6,25 квадратных метра.
Пострадала 37-летняя собственница дома. Понадобилась ли ей госпитализация, неизвестно.
Также в Валуйках загорелся автомобиль Lada Priora из-за неисправности систем и механизмов, а в селе Ливенка Красногвардейского района из-за той же причины — ВАЗ-2107. В этих случаях обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Кроме этого, в Белгороде по улице Корочанской огонь повредил автозапчасти в грузовом контейнере и потолок в цветочном магазине в Ровеньках.