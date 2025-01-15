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Posted 15 января, 10:44

Published 15 января, 10:44

Modified 15 января, 10:46

Updated 15 января, 10:46

Пожар случился в жилом доме

Белгородка чуть не погибла в пожаре. Что произошло?

15 января 2025, 10:44
Фото: Изображение Midjourney. Пожар случился в жилом доме

Белгородка пострадала в горевшем доме

Сюжет
Пожар
За минувшие сутки на территории региона зарегистрировали семь пожаров, в одном из которых пострадала женщина.

Первый пожар произошёл в хуторе Евдокимов Волоконовского района. Из-за проблем с электрооборудованием загорелся жилой дом. Повреждения получили вещи и мебель на площади 6,25 квадратных метра.

Пострадала 37-летняя собственница дома. Понадобилась ли ей госпитализация, неизвестно.

Также в Валуйках загорелся автомобиль Lada Priora из-за неисправности систем и механизмов, а в селе Ливенка Красногвардейского района из-за той же причины — ВАЗ-2107. В этих случаях обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Кроме этого, в Белгороде по улице Корочанской огонь повредил автозапчасти в грузовом контейнере и потолок в цветочном магазине в Ровеньках.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Красногвардейский район#Волоконовский район#Белгород#Валуйский горокруг#Пострадавшая
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