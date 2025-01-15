Белгородка чуть не погибла в пожаре. Что произошло?

Также в Валуйках загорелся автомобиль Lada Priora из-за неисправности систем и механизмов, а в селе Ливенка Красногвардейского района из-за той же причины — ВАЗ-2107. В этих случаях обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.