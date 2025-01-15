Авто и одежда: какие белгородские фирмы с украинскими корнями не удержались на плаву

Компания «Русский металл» зарегистрирована в Москве 15 ноября 2022 года и специализируется на деятельности холдинговых компаний. Однако, судя по финансовым показателям, компания не смогла добиться значительных успехов. Так, в 2023 году убытки «Русского металла» составили 313 тысяч рублей, в то время как доходы компании были крайне низкими и составили всего 2 тысячи рублей.