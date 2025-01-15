bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 06:14

Published 15 января, 06:14

Modified 15 января, 06:17

Updated 15 января, 06:17

В Белгородской области закрылись 13 фирм с украинскими совладельцами

Авто и одежда: какие белгородские фирмы с украинскими корнями не удержались на плаву

15 января 2025, 06:14
Фото: 1MI.

В Белгородской области закрылись 13 фирм с украинскими совладельцами

Сюжет
Банкротство
В Белгородской области работают порядка 140 организаций, учредителями или совладельцами которых являются граждане Украины. Какие из них закрылись?

Ранее мы опубликовали список организаций с украинскими владельцами, которые работали в Белгороде, но по разными причинам начали процедуры ликвидации или банкротства в ушедшем году. Всего таких 13 предприятий. Первые семь — по ссылке. Остальные шесть представлены ниже.

«Белюг»

Компания «Белюг» осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Белгорода с 2008 года. Основным направлением работы фирмы является оптовая торговля различными машинами, оборудованием и принадлежностями. Возглавляет компанию Ольга Мельникова, а бенефициаром и владельцем организации является Пётр Михайленко, гражданин Украины. В ноябре 2024 года регистрирующий орган решил исключить юрлицо из Единого государственного реестра юрлиц из-за того, что там появилась недостоверная информация о компании.

«Ипак»

Компанию основали в Белгороде в 2016 году. Её деятельность связана с оптовой торговлей эксплуатационными материалами и комплектующими для автомобилей. Руководителем, бенефициаром и собственником является гражданин Украины Виктор Пиляев. В октябре 2024 года уполномоченный орган принял решение о ликвидации компании и её исключении из Единого государственного реестра юридических лиц.

«Ктырь»

Фирма «Ктырь» «прописана» в Белгородском районе с 2015 года и специализируется на проведении технического контроля, испытаниях и анализе. Генеральным директором является Игорь Катков. В ноябре было принято решение о возможном исключении компании из ЕГРЮЛ из-за информации о недостоверности данных. Основателями компании являются Наталья Крюкова (50%), Надежда Каткова из Украины (37,50%) и Всеволод Катков (12,50%).

Россиянка хотела перевезти через белгородскую границу на Украину 57 тысяч долларов
Узнать подробнее

«НУИ Вери»

Начиная с 2009 года компания осуществляет свою деятельность в Белгороде в сфере розничной торговли одеждой через специализированные магазины. Во главе компании стоит Александр Рома. Соучредителями являются Павел Захаренков (владеющий 50% акций) и Александр Рома (гражданин Украины), которому также принадлежит 50% акций.

В октябре текущего года регистрирующим органом вынесено решение о предстоящем исключении компании из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с наличием в реестре недостоверных сведений о фирме.

«Витроникс»

Компания основана в Белгороде в 2016 году и занимается производством специализированного оборудования. Руководит предприятием Игорь Катков, а основным владельцем является Надежда Каткова из Украины. Владелец доли в 75% — Надежда Каткова, а 25% принадлежат Всеволоду Каткову. В октябре 2024 года было принято решение о возможном исключении компании из ЕГРЮЛ из-за недостоверных данных.

«Комендор»

Организация функционирует в Белгороде с 2019 года. Она специализируется на оптовой продаже промышленного электротехнического оборудования, машин, приборов и материалов. Генеральным директором является Александр Белый, а Иван Безкоровайный, гражданин Украины, — владельцем. Решение о предстоящем удалении организации из ЕГРЮЛ было принято регистрирующим органом в сентябре 2024 года.

Напомним, Марина Лазарева, руководитель компании «Фамильный дом вкуса» и бывший депутат Белгородского городского совета, переехала в Москву и намерена открыть новый бизнес, который будет связан с ресторанной сферой и услугами доставки продуктов.

В настоящее время она полностью владеет кондитерской студией Dolce vita, банкетным залом «Жемчужина» и выездным рестораном «Фамильный дом вкуса». Однако её предыдущий проект, суши-бар «Ямаки», недавно закрылся, а юрлицо находится в процессе ликвидации.

В свою очередь предприниматель Владимир Зотов, ранее передавший контроль над «Агро-Белогорьем» группе компаний «Русагро», продолжает реструктуризацию своего бизнеса. На этот раз он решил закрыть АО «Русский металл», которое с 5 декабря находится в стадии ликвидации.

Компания «Русский металл» зарегистрирована в Москве 15 ноября 2022 года и специализируется на деятельности холдинговых компаний. Однако, судя по финансовым показателям, компания не смогла добиться значительных успехов. Так, в 2023 году убытки «Русского металла» составили 313 тысяч рублей, в то время как доходы компании были крайне низкими и составили всего 2 тысячи рублей.

СМИ: ГУР Украины сообщило о «ликвидации» военкора ГТРК «Белгород» Александра Коробова
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские компании с украинскими владельцами: кто не пережил 2024 годОптимизация процессов? В компаниях Владимира Зотова опять измененияВ Белгород через Кипр: что известно о компании «Русагро» и её владельце
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Банкротство#Украина#Оптовая торговля#Эксклюзив#Одежда#Белгород#Марина Лазарева#Белгородский бизнес#Русский металл
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика