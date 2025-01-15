Авто и одежда: какие белгородские фирмы с украинскими корнями не удержались на плаву

Posted 15 января, 06:14
Published 15 января, 06:14
Modified 15 января, 06:17
Updated 15 января, 06:17
Ранее мы опубликовали список организаций с украинскими владельцами, которые работали в Белгороде, но по разными причинам начали процедуры ликвидации или банкротства в ушедшем году. Всего таких 13 предприятий. Первые семь — по ссылке. Остальные шесть представлены ниже.
Компания «Белюг» осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Белгорода с 2008 года. Основным направлением работы фирмы является оптовая торговля различными машинами, оборудованием и принадлежностями. Возглавляет компанию Ольга Мельникова, а бенефициаром и владельцем организации является Пётр Михайленко, гражданин Украины. В ноябре 2024 года регистрирующий орган решил исключить юрлицо из Единого государственного реестра юрлиц из-за того, что там появилась недостоверная информация о компании.
Компанию основали в Белгороде в 2016 году. Её деятельность связана с оптовой торговлей эксплуатационными материалами и комплектующими для автомобилей. Руководителем, бенефициаром и собственником является гражданин Украины Виктор Пиляев. В октябре 2024 года уполномоченный орган принял решение о ликвидации компании и её исключении из Единого государственного реестра юридических лиц.
Фирма «Ктырь» «прописана» в Белгородском районе с 2015 года и специализируется на проведении технического контроля, испытаниях и анализе. Генеральным директором является Игорь Катков. В ноябре было принято решение о возможном исключении компании из ЕГРЮЛ из-за информации о недостоверности данных. Основателями компании являются Наталья Крюкова (50%), Надежда Каткова из Украины (37,50%) и Всеволод Катков (12,50%).
Начиная с 2009 года компания осуществляет свою деятельность в Белгороде в сфере розничной торговли одеждой через специализированные магазины. Во главе компании стоит Александр Рома. Соучредителями являются Павел Захаренков (владеющий 50% акций) и Александр Рома (гражданин Украины), которому также принадлежит 50% акций.
В октябре текущего года регистрирующим органом вынесено решение о предстоящем исключении компании из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с наличием в реестре недостоверных сведений о фирме.
Компания основана в Белгороде в 2016 году и занимается производством специализированного оборудования. Руководит предприятием Игорь Катков, а основным владельцем является Надежда Каткова из Украины. Владелец доли в 75% — Надежда Каткова, а 25% принадлежат Всеволоду Каткову. В октябре 2024 года было принято решение о возможном исключении компании из ЕГРЮЛ из-за недостоверных данных.
Организация функционирует в Белгороде с 2019 года. Она специализируется на оптовой продаже промышленного электротехнического оборудования, машин, приборов и материалов. Генеральным директором является Александр Белый, а Иван Безкоровайный, гражданин Украины, — владельцем. Решение о предстоящем удалении организации из ЕГРЮЛ было принято регистрирующим органом в сентябре 2024 года.
Напомним, Марина Лазарева, руководитель компании «Фамильный дом вкуса» и бывший депутат Белгородского городского совета, переехала в Москву и намерена открыть новый бизнес, который будет связан с ресторанной сферой и услугами доставки продуктов.
В настоящее время она полностью владеет кондитерской студией Dolce vita, банкетным залом «Жемчужина» и выездным рестораном «Фамильный дом вкуса». Однако её предыдущий проект, суши-бар «Ямаки», недавно закрылся, а юрлицо находится в процессе ликвидации.
В свою очередь предприниматель Владимир Зотов, ранее передавший контроль над «Агро-Белогорьем» группе компаний «Русагро», продолжает реструктуризацию своего бизнеса. На этот раз он решил закрыть АО «Русский металл», которое с 5 декабря находится в стадии ликвидации.
Компания «Русский металл» зарегистрирована в Москве 15 ноября 2022 года и специализируется на деятельности холдинговых компаний. Однако, судя по финансовым показателям, компания не смогла добиться значительных успехов. Так, в 2023 году убытки «Русского металла» составили 313 тысяч рублей, в то время как доходы компании были крайне низкими и составили всего 2 тысячи рублей.