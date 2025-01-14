Замгубернатора Ислаев: Нормативность дорожной сети Югры поднялась до 88%

Азат Ислаев рассказал, что близится окончание строительства второго моста через реку Обь в районе Сургута. Учитывая опережающие темпы строительства, в планах завершение работы до конца 2025 года. Сейчас это один из самых крупных инфраструктурных проектов в РФ, в составе которого восемь искусственных сооружений, включая мост через Обь (1758 метров), три путепровода, четыре моста, 43 километра автомобильных дорог. Работы идут круглосуточно, на стройке к работам привлекли 750 специалистов и 200 единиц техники.