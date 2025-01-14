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Posted 14 января, 19:07

Published 14 января, 19:07

Modified 14 января, 19:09

Updated 14 января, 19:09

Замгубернатора Ислаев: Нормативность дорожной сети Югры поднялась до 88%

Замгубернатора Ислаев: Нормативность дорожной сети Югры поднялась до 88%

14 января 2025, 19:07
Фото: Юрий Андреев.
Югра поднялась на второе место в России по качеству дорог, нормативность дорожной сети — 88%. Об этом заявил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев.

«По поручению губернатора в этом году мы пересмотрели подходы по развитию муниципальных дорог, кратно увеличили финансирование и сформировали новую комплексную программу», — указал Ислаев. Он также отметил, что в России круглый год продолжается деятельность по обеспечению транспортной доступности территорий, включая отдаленные и труднодоступные. Об этом пишет «Российская газета».

Для решения проблемы в зимнее время в регионе идет возведение автозимников и ледовых переправ, а летом для перевозок пассажиров привлекают речной транспорт с доступными ценами. Водный вид транспорта демонстрирует большую востребованность. Власти объявили о его модернизации и обновлении подвижного состава.

Помимо этого, высокую актуальность для передвижения имеют авиаперевозки: в округе девять аэропортов. Для обеспечения доступности билетов населению из регионального бюджета предоставляются субсидии, также продолжается расширение сети авиаперевозок как внутри региона, так и на межрегиональном уровне.

Азат Ислаев рассказал, что близится окончание строительства второго моста через реку Обь в районе Сургута. Учитывая опережающие темпы строительства, в планах завершение работы до конца 2025 года. Сейчас это один из самых крупных инфраструктурных проектов в РФ, в составе которого восемь искусственных сооружений, включая мост через Обь (1758 метров), три путепровода, четыре моста, 43 километра автомобильных дорог. Работы идут круглосуточно, на стройке к работам привлекли 750 специалистов и 200 единиц техники.

Предполагается, что мост направит транспортные потоки в обход города, ускорив путь для людей и для грузов, обеспечит альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств. На него будет возложена основная транспортная нагрузка двух федеральных транспортных коридоров (Тюмень — Сургут — Салехард и Пермь — Ханты-Мансийск — Нижневартовск — Томск).

«После завершения этого проекта приступим к проектированию сопоставимого по масштабу моста через Обь возле поселка Андра», — поделился Ислаев.

По информации замгубернатора, мост должен связать Ямал с уральскими регионами, сократив примерно на 500 километров маршрут на участке Екатеринбург — Надым и уменьшив время в пути на четыре-пять часов как для пассажиров, так и для доставки грузов на месторождения нефти и газа.

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