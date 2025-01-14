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Posted 14 января, 07:07

Published 14 января, 07:07

Modified 14 января, 07:09

Updated 14 января, 07:09

К белгородской молочке тоже были вопросы

Яйца, мясо, молоко: белгородская лаборатория выявила 150 превышений по антибиотикам

14 января 2025, 07:07
Фото: 1MI. К белгородской молочке тоже были вопросы

В Белгороде лаборатория ВНИИЗЖ выявила 150 нарушений в яйцах, свинине и молочке

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Новости Белгорода
В 2024 году Белгородская испытательная лаборатория провела более 12,7 тысячи исследований пищевых продуктов. Сколько и какие нарушения удалось найти?

В 2024 году Белгородская испытательная лаборатория увеличила число проверок пищевых продуктов, особенно тех, которые идут на экспорт. Проведено более 12,7 тысячи анализов, из которых 10% касались товаров, предназначенных для международных рынков.

Однако не все образцы соответствовали норме. В 150 случаях обнаружены различные несоответствия. Чаще всего превышалось допустимое содержание антикокцидийных средств (47 случаев), а также антибиотиков тетрациклиновой группы (40 случаев) и хинолонов (21 случай).

Нарушения чаще всего выявляли в яйцах и яичной продукции (49 случаев), свинине и свиных субпродуктах (34 случая), молоке и молочной продукции (29 случаев), а также в мясе птицы и субпродуктах (14 случаев). Полученные результаты переданы в Россельхознадзор для принятия мер.

Эксперты подчёркивают: превышение норм остаточных лекарственных средств в продуктах животного происхождения может вызвать аллергию, токсическое отравление и способствовать развитию устойчивости к антибиотикам.

Напомним, что в прошлом году из Белгородской области на экспорт ушло более 180 тысяч тонн животноводческой продукции, включая кормовые добавки, мясо птицы и молочные изделия. В числе необычных экспортных товаров — клещи-энтомофаги, которые отправляются в Азербайджан и Узбекистан для биозащиты растений. Белгородские хозяйства экспортируют продукцию в 25 стран мира, а число зарегистрированных предприятий-экспортёров в системе «Цербер» достигает 105.

Также в прошлом году были вопросы по поводу качества куриных продуктов. В начале 2024 года в ножках цыплят-бройлеров нашли превышения содержания антибиотиков, включая кокцидиостатики и хинолоны, используемые для борьбы с сальмонеллёзом. Специалисты Белгородской испытательной лаборатории провели 770 исследований с начала года и дважды выявили несоответствия требованиям по остаточному содержанию лекарственных средств.

А в июне 2024 года в белгородских куриных субпродуктах обнаружили патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу.

Фантомная лаборатория из деревни с одним домом оценивала молочную продукцию
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