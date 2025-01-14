Яйца, мясо, молоко: белгородская лаборатория выявила 150 превышений по антибиотикам

Напомним, что в прошлом году из Белгородской области на экспорт ушло более 180 тысяч тонн животноводческой продукции, включая кормовые добавки, мясо птицы и молочные изделия. В числе необычных экспортных товаров — клещи-энтомофаги, которые отправляются в Азербайджан и Узбекистан для биозащиты растений. Белгородские хозяйства экспортируют продукцию в 25 стран мира, а число зарегистрированных предприятий-экспортёров в системе «Цербер» достигает 105.