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Posted 14 января, 17:04

Published 14 января, 17:04

Modified 14 января, 17:09

Updated 14 января, 17:09

ВСУ атаковали дронами два белгородских села

ВСУ атаковали дронами два белгородских села

14 января 2025, 17:04
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова.
Сюжет
ВСУ
Никто не пострадал, но есть разрушения в жилых домах и коммерческом объекте.

FPV-дрон ВСУ атаковал село Тишанка Волоконовского района. БПЛА сдетонировал во дворе частного дома. Там выбило окна. Повреждения получили фасад, крыльцо и забор.

Также ВСУ сбросили взрывные устройства с БПЛА в селе Графовка Краснояружского района. Повреждения получили два жилых дома и коммерческий объект. Информацию о последствиях атак власти уточнят. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, ранее с помощью беспилотного летательного аппарата ВСУ нанесли удар по Борисовскому району, в результате одному мужчине понадобилась госпитализация.

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#Кристина Семенчук#Борисовский район#Госпитализация#Тишанка#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Графовка#Разрушения#БПЛА
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