ВСУ атаковали дронами два белгородских села

Также ВСУ сбросили взрывные устройства с БПЛА в селе Графовка Краснояружского района. Повреждения получили два жилых дома и коммерческий объект. Информацию о последствиях атак власти уточнят. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.