ВСУ атаковали дронами два белгородских села

Posted 14 января, 17:04
Published 14 января, 17:04
Modified 14 января, 17:09
Updated 14 января, 17:09
FPV-дрон ВСУ атаковал село Тишанка Волоконовского района. БПЛА сдетонировал во дворе частного дома. Там выбило окна. Повреждения получили фасад, крыльцо и забор.
Также ВСУ сбросили взрывные устройства с БПЛА в селе Графовка Краснояружского района. Повреждения получили два жилых дома и коммерческий объект. Информацию о последствиях атак власти уточнят. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Напомним, ранее с помощью беспилотного летательного аппарата ВСУ нанесли удар по Борисовскому району, в результате одному мужчине понадобилась госпитализация.