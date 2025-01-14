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Posted 14 января, 09:59

Published 14 января, 09:59

Modified 14 января, 10:34

Updated 14 января, 10:34

Так выглядит новая парковка на месте «Плазы» в Белгороде

Вместо бассейна: что появилось на месте бывшего ресторана «Плаза» в Белгороде?

14 января 2025, 09:59
Фото: Евгений Грицков. bel.ru. Так выглядит новая парковка на месте «Плазы» в Белгороде

На месте разрушенного ресторана «Плаза» в Белгороде появилась «зелёная» парковка

Сюжет
Пожар
Ресторан «Плаза» неоднократно горел, и его территория долгие годы никак не использовалась. Теперь здесь обустроили «зелёную» парковку. Как она выглядит?

Разговоры о том, что можно сделать на месте бывшего ресторана, возле комплекса «Спартак», велись ещё осенью 2023 года. Здесь хотели построить 50-метровый бассейн, но предпочтение было решено отдать «зелёной» парковке.

Предполагалось, что заасфальтированная территория будет рассчитана на 120 мест для автомобилей. Это позволило бы добавить дополнительные парковочные места для посетителей Центрального парка.

Журналисты Бел.Ру решили прогуляться и посмотреть, как выглядит обещанная парковка. Ниже можно ознакомиться с фотографиями с места. Несколько автомобилистов уже оставили здесь свой транспорт.

Место, где ранее располагалась знаменитая «Плаза», пустовало много лет. Сам ресторан несколько раз горел: в марте и июне 2020 года, в мае 2023 года и в сентябре 2023 года.

Так выглядит новая парковка на месте «Плазы» в Белгороде
Так выглядит новая парковка на месте "Плазы" в Белгороде
Так выглядит новая парковка на месте "Плазы" в Белгороде
Так выглядит новая парковка на месте «Плазы» в Белгороде
Так выглядит новая парковка на месте «Плазы» в Белгороде. Фото: Евгений Грицков. bel.ru
На шаг ближе к «зелёной» парковке? В Белгороде разрушили здание ресторана «Плаза»
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#Валерия Колесникова#Пожар#Парковка#Бассейн#Белгород#Плаза
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