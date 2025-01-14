Вместо бассейна: что появилось на месте бывшего ресторана «Плаза» в Белгороде?

Posted 14 января, 09:59
Published 14 января, 09:59
Modified 14 января, 10:34
Updated 14 января, 10:34
Разговоры о том, что можно сделать на месте бывшего ресторана, возле комплекса «Спартак», велись ещё осенью 2023 года. Здесь хотели построить 50-метровый бассейн, но предпочтение было решено отдать «зелёной» парковке.
Предполагалось, что заасфальтированная территория будет рассчитана на 120 мест для автомобилей. Это позволило бы добавить дополнительные парковочные места для посетителей Центрального парка.
Журналисты Бел.Ру решили прогуляться и посмотреть, как выглядит обещанная парковка. Ниже можно ознакомиться с фотографиями с места. Несколько автомобилистов уже оставили здесь свой транспорт.
Место, где ранее располагалась знаменитая «Плаза», пустовало много лет. Сам ресторан несколько раз горел: в марте и июне 2020 года, в мае 2023 года и в сентябре 2023 года.