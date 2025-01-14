В отряде «Барс-Белгород» пополнение среди чиновников. Кто на этот раз?

Posted 14 января, 06:34
Published 14 января, 06:34
Modified 14 января, 06:36
Updated 14 января, 06:36
Глава Волоконовского района Сергей Бикетов решил последовать примеру других глав муниципалитетов Белгородской области и вступить в отряд «Барс». Он уже подписал контракт с военкоматом и с сегодняшнего дня, 14 января, начал обучение.
Во время его отсутствия руководить районом будет первый замглавы Евгений Сотников.
Бикетов добавил, что контракт он заключил на год, однако вернётся к своим обязанностям главы сразу же, как наберётся «нужного опыта».
«Контракт заключается на год, но я вернусь, как только наберусь нужного опыта, отработаю навыки, которые помогут в дальнейшей жизни на приграничной территории и будут полезны при возникновении чрезвычайных ситуаций. Всё будет зависеть от оперативной обстановки на территории района», — объяснил глава района.
Добавим, что вступать в батальон белгородские чиновники стали в октябре, но все из них были на службе примерно месяц, после чего возвращались на свои прежние должности. Это касается, например, главы Губкинского округа Михаила Лобазнова, главы Красногвардейского района Галины Руденко и многих других.