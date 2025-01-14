В отряде «Барс-Белгород» пополнение среди чиновников. Кто на этот раз?

Добавим, что вступать в батальон белгородские чиновники стали в октябре, но все из них были на службе примерно месяц, после чего возвращались на свои прежние должности. Это касается, например, главы Губкинского округа Михаила Лобазнова, главы Красногвардейского района Галины Руденко и многих других.