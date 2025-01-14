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Posted 14 января, 06:34

Published 14 января, 06:34

Modified 14 января, 06:36

Updated 14 января, 06:36

Сергей Бикетов

В отряде «Барс-Белгород» пополнение среди чиновников. Кто на этот раз?

14 января 2025, 06:34
Фото: страница Сергея Бикетова в ВК. Сергей Бикетов

В «Барс-Белгород» вступил ещё один глава района

Сюжет
Чиновники
Ещё один белгородский чиновник решил вступить в «Барс». Кто и сколько он там прослужит?

Глава Волоконовского района Сергей Бикетов решил последовать примеру других глав муниципалитетов Белгородской области и вступить в отряд «Барс». Он уже подписал контракт с военкоматом и с сегодняшнего дня, 14 января, начал обучение.

Во время его отсутствия руководить районом будет первый замглавы Евгений Сотников.

Бикетов добавил, что контракт он заключил на год, однако вернётся к своим обязанностям главы сразу же, как наберётся «нужного опыта».

«Контракт заключается на год, но я вернусь, как только наберусь нужного опыта, отработаю навыки, которые помогут в дальнейшей жизни на приграничной территории и будут полезны при возникновении чрезвычайных ситуаций. Всё будет зависеть от оперативной обстановки на территории района», — объяснил глава района.

Добавим, что вступать в батальон белгородские чиновники стали в октябре, но все из них были на службе примерно месяц, после чего возвращались на свои прежние должности. Это касается, например, главы Губкинского округа Михаила Лобазнова, главы Красногвардейского района Галины Руденко и многих других.

Рейтинг «Барса»: сколько отслужили в отряде белгородские чиновники
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Чиновники#Волоконовский район#Белгород#Главы районов#Сергей бикетов#Барс#Барс-Белгород
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