В минобре назвали среднюю зарплату белгородских учителей

В министерстве рассказали, что рост числа педагогов объясняется открытием новых школ. В области опровергают дефицит учителей. Хотя ежегодно выявляется чуть больше 100 вакансий, к 1 сентября эти позиции обычно заполняются за счёт перераспределения нагрузки между педагогами, а также путём совмещения должностей.