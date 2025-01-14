В минобре назвали среднюю зарплату белгородских учителей

Posted 14 января, 11:51
Published 14 января, 11:51
Modified 14 января, 11:51
Updated 14 января, 11:51
В Министерстве образования Белгородской области сообщили изданию Go31, что в регионе не ощущается нехватки учителей, несмотря на приграничное положение. В области работает 550 общеобразовательных школ, количество педагогов стабильно увеличивается.
На начало 2024-2025 учебного года в средних общеобразовательных учреждениях области работали 13 274 учителя, что на 5,5% больше, чем годом ранее.
В министерстве рассказали, что рост числа педагогов объясняется открытием новых школ. В области опровергают дефицит учителей. Хотя ежегодно выявляется чуть больше 100 вакансий, к 1 сентября эти позиции обычно заполняются за счёт перераспределения нагрузки между педагогами, а также путём совмещения должностей.
Кадровая потребность закрывается благодаря подготовке молодых специалистов. По данным ведомства, несмотря на режим СВО и повышенный террористический риск, за последние три года в школы области поступило более 650 молодых специалистов. Власти региона принимают меры для привлечения преподавателей, включая повышение зарплат, конкурсные программы и стимулы для работы в сельских школах.
Средняя зарплата учителей в регионе в 2024 году составила 50 977 рублей, а фонд оплаты труда педагогов за последние три года увеличился на 64%. При этом Белгородская область заняла третье место в ЦФО по средней заработной плате учителей.