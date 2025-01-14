В горевшем доме в Белгородской области нашли тело мужчины

Posted 14 января, 09:35
Published 14 января, 09:35
Modified 14 января, 09:35
Updated 14 января, 09:35
Первый пожар был в посёлке Разумное Белгородского района, где полностью сгорел жилой дом. Предположительная причина пожара — утечка газа.
Во втором случае в селе Истобное Губкинского округа огонь тоже охватил жилой дом. Внутри был найден погибший 50-летний хозяин. Предварительная причина возгорания — ошибка при монтаже электрооборудования.
Третий пожар произошёл в селе Пушкарное Белгородского района, где загорелся автомобиль Volkswagen Transporter. Огонь повредил подкапотное пространство машины. Причина — неисправность автомобиля, сообщили в региональном МЧС.
Напомним, что в Рождество произошло сразу шесть пожаров, один из которых привёл к трагедии. В Ивнянском районе в результате неосторожного курения погиб 64-летний мужчина, когда огонь охватил его дом. В других районах региона пожары возникли из-за несоблюдения правил монтажа электрооборудования, включая случаи в Прохоровском и Белгородском районах, а также в Старом Осколе. В Белгороде загорелись автомобиль и вентиляция в торговом ларьке.
В Старооскольском зоопарке после пожара в тентовом сооружении зоопарка погибли пять зебр. Площадь возгорания составила 60 м², для тушения потребовались три единицы спецтехники и 14 человек личного состава. Причину возгорания ещё предстоит установить, но, по предварительным данным, это могла быть неисправность электрооборудования. Из-за инцидента зоопарк приостанавливал свою работу на два дня.
Также на птицефабрике «Куриное Царство» в Курской области произошёл сильный пожар, охвативший два корпуса на площади около 5000 квадратных метров. Первоначально предполагалось, что это была атака беспилотника, но позже эту версию опровергли. Огонь охватил корпуса с птицами, сотрудников эвакуировали, но один из них был госпитализирован с ожогами. Работа фабрики восстановлена, прокуратура проводит проверку.