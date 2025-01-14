В горевшем доме в Белгородской области нашли тело мужчины

Напомним, что в Рождество произошло сразу шесть пожаров, один из которых привёл к трагедии. В Ивнянском районе в результате неосторожного курения погиб 64-летний мужчина, когда огонь охватил его дом. В других районах региона пожары возникли из-за несоблюдения правил монтажа электрооборудования, включая случаи в Прохоровском и Белгородском районах, а также в Старом Осколе. В Белгороде загорелись автомобиль и вентиляция в торговом ларьке.