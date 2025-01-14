Узнали обо всём из Сети и рассылки МЧС: белгородцы рассказали об атаке на Казань

Утром 14 января один из БПЛА произвёл атаку на кустовую базу сжиженных газов, расположенную на улице Северо-Западная, недалеко от посёлка Ремплер в Татарстане. За несколько минут до этого, жители Казани услышали шум летательного аппарата в небе. После инцидента загорелись газовые цистерны. Первоначально огонь охватил три объекта, но пожарные службы быстро потушили пламя.