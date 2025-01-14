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Posted 14 января, 12:15

Published 14 января, 12:15

Modified 14 января, 12:19

Updated 14 января, 12:19

Узнали обо всём из Сети и рассылки МЧС: белгородцы рассказали об атаке на Казань

Узнали обо всём из Сети и рассылки МЧС: белгородцы рассказали об атаке на Казань

14 января 2025, 12:15
Фото: Inkazan.
Сюжет
Эксклюзив
Утром 14 января в небе над Казанью сбили беспилотники. О ситуации в городе рассказали читатели Бел.Ру.

Утром 14 января один из БПЛА произвёл атаку на кустовую базу сжиженных газов, расположенную на улице Северо-Западная, недалеко от посёлка Ремплер в Татарстане. За несколько минут до этого, жители Казани услышали шум летательного аппарата в небе. После инцидента загорелись газовые цистерны. Первоначально огонь охватил три объекта, но пожарные службы быстро потушили пламя.

Спустя пару часов над северной частью города раздались несколько громких взрывов. Спустя короткое время после этого в нескольких районах сработала сирена, сообщает «Inkazan».

Журналисты Бел.Ру пообщались с белгородцами, которые в настоящее время живут в Казани. Они продолжают работать в прежнем режиме. Занятия в школе, где учится их ребёнок, не отменили.

При этом в домовом чате белгородцы увидели видео пожара на мосту. Предварительно, неподалёку от этого места упал БПЛА.

Что касается громких звуков, их читатели Бел.Ру не слышали, хотя в масштабах Казани находились не так далеко от места взрыва. Обо всём происходящем они узнали из местных Telegram-каналов и рассылки МЧС.

Фото: Читатели Бел.Ру

Напомним, ранее белгородцы рассказали о происходящем в городе после событий 21 декабря. Тогда Казань также оказался под массовой атакой беспилотников. По словам белгородцев, так как город достаточно большой, громких звуков или каких-либо других последствий они не видели и не слышали.

При этом читатели Бел.Ру опасались за свой дом, так как на находится на возвышенности и хорошо виден издалека.

#Кристина Семенчук#Белгородская область#Эксклюзив#Читатели#Белгород#Атака#БПЛА
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