Украинский беспилотник чуть не убил белгородца. Что известно о состоянии мужчины?

Posted 14 января, 11:13
Published 14 января, 11:13
Modified 14 января, 11:15
Updated 14 января, 11:15
В селе Байцуры Борисовского района травмы получил местный житель. У мужчины после удара украинского беспилотника диагностировали контузию и различные осколочные ранения.
В Борисовскую ЦРБ его доставили очевидцы на попутном транспорте. После оказания необходимой медицинской помощи его перевезут в областную клиническую больницу.
В населённом пункте повреждения зафиксировали в частном доме и автомобиле «Газель».
Напомним, что вчера, 13 января, в том же муниципалитете пострадали женщина и годовалый ребёнок. Атаку на машину совершил украинский дрон-камикадзе. Ещё одна пострадавшая оказалась в Белгородском районе.