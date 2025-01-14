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Posted 14 января, 11:13

Published 14 января, 11:13

Modified 14 января, 11:15

Updated 14 января, 11:15

Мужчина ранен после атаки БПЛА в Белгородской области

Украинский беспилотник чуть не убил белгородца. Что известно о состоянии мужчины?

14 января 2025, 11:13
Фото: 1MI.

Мужчина ранен после атаки БПЛА в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по Борисовскому району. Одного мужчину пришлось госпитализировать, сообщил глава региона.

В селе Байцуры Борисовского района травмы получил местный житель. У мужчины после удара украинского беспилотника диагностировали контузию и различные осколочные ранения.

В Борисовскую ЦРБ его доставили очевидцы на попутном транспорте. После оказания необходимой медицинской помощи его перевезут в областную клиническую больницу.

В населённом пункте повреждения зафиксировали в частном доме и автомобиле «Газель».

Напомним, что вчера, 13 января, в том же муниципалитете пострадали женщина и годовалый ребёнок. Атаку на машину совершил украинский дрон-камикадзе. Ещё одна пострадавшая оказалась в Белгородском районе.

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