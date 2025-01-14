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Posted 14 января, 10:08

Published 14 января, 10:08

Modified 14 января, 10:10

Updated 14 января, 10:10

Стойленский ГОК проведет 13 конкурсов профессионального мастерства в 2025 году

Стойленский ГОК проведет 13 конкурсов профессионального мастерства в 2025 году

14 января 2025, 10:08
Фото: Стойленский ГОК.
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) в 2025 году для сотрудников организуют 13 конкурсов профессионального мастерства.

Соревнования помогают развить знания и навыки представителей рабочих профессий, повысить их компетенций и отметить наиболее квалифицированных работников.

Череду профессиональных состязаний рабочих в январе откроют дробильщики обогатительной фабрики. В течение года соревноваться в мастерстве также будут машинисты экскаватора, колесного бульдозера, мельниц обогатительной фабрики, слесари по ремонту подвижного состава, слесари по обслуживанию и ремонту оборудования, дорожно-путевые рабочие, помощники машиниста тепловоза, электрогазосварщики, электромонтеры, водители легкового автомобиля и лаборанты химического анализа.

Кроме того, представители самых многочисленных специальностей на СГОКе — электромонтеры, электрослесари примут участие в суперфинале конкурса между сотрудниками предприятий Группы НЛМК.

Победителей профсоревнований на Стойленском ГОКе наградят дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Помимо трех призовых мест в каждом конкурсе определят победителя в номинации «Лучший молодой рабочий», который также получит премию в 25 тысяч рублей.

«Конкурсы профмастерства на Стойленском ГОКе проходят уже более 15 лет и охватывают более 30 профессий. Ежегодно в них участвуют около 400 сотрудников предприятия. Профсоревнования не только демонстрируют высокий уровень мастерства наших работников, но и мотивируют молодых специалистов — тех, кто хочет реализовать свой потенциал и расти вместе с нашей компанией», – директор по персоналу Стойленского ГОКа Иван Гуренков.

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