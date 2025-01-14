Стойленский ГОК проведет 13 конкурсов профессионального мастерства в 2025 году

«Конкурсы профмастерства на Стойленском ГОКе проходят уже более 15 лет и охватывают более 30 профессий. Ежегодно в них участвуют около 400 сотрудников предприятия. Профсоревнования не только демонстрируют высокий уровень мастерства наших работников, но и мотивируют молодых специалистов — тех, кто хочет реализовать свой потенциал и расти вместе с нашей компанией», – директор по персоналу Стойленского ГОКа Иван Гуренков.