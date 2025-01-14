Раненых стало больше: рабочая неделя в Белгородской области началась неспокойно

Posted 14 января, 07:07
Published 14 января, 07:07
Modified 14 января, 07:47
Updated 14 января, 07:47
ВСУ 13 января атаковали восемь районов Белгородской области. Всего по региону выпущено 73 снаряда и 40 БПЛА.
Пострадали накануне три человека, произошло это в Белгородском и Борисовском районах. Двух женщин, раненных после атаки БПЛА, отпустили на амбулаторное лечение. Пострадавшую годовалую девочку оставили в больнице, состояние ребёнка оценивают как средней степени тяжести.
Кроме того, вчера за помощью медиков обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму день назад после атаки дрона. Его уже отпустили долечиваться домой, сообщили в оперштабе.
Под удар, помимо Белгородского и Борисовского районов, накануне попали Волоконовский и Краснояружский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. Здесь в общей сложности за сутки:
Последствий атак не выявили в Валуйском округе и Чернянском районе — там сбили по одному беспилотнику.