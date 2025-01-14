Раненых стало больше: рабочая неделя в Белгородской области началась неспокойно

Пострадали накануне три человека, произошло это в Белгородском и Борисовском районах. Двух женщин, раненных после атаки БПЛА, отпустили на амбулаторное лечение. Пострадавшую годовалую девочку оставили в больнице, состояние ребёнка оценивают как средней степени тяжести.