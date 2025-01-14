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Posted 14 января, 07:07

Published 14 января, 07:07

Modified 14 января, 07:47

Updated 14 января, 07:47

Четырём пострадавшим потребовалась медпомощь

Раненых стало больше: рабочая неделя в Белгородской области началась неспокойно

14 января 2025, 07:07
Фото: 1MI. Четырём пострадавшим потребовалась медпомощь

Число пострадавших от атак в Белгородской области выросло до четырёх

Сюжет
Обстрел
В больнице остаётся годовалая девочка, остальных отпустили на амбулаторное лечение. Из-за атак ВСУ 13 января произошло несколько пожаров, есть разрушения.

ВСУ 13 января атаковали восемь районов Белгородской области. Всего по региону выпущено 73 снаряда и 40 БПЛА.

Пострадали накануне три человека, произошло это в Белгородском и Борисовском районах. Двух женщин, раненных после атаки БПЛА, отпустили на амбулаторное лечение. Пострадавшую годовалую девочку оставили в больнице, состояние ребёнка оценивают как средней степени тяжести.

Кроме того, вчера за помощью медиков обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму день назад после атаки дрона. Его уже отпустили долечиваться домой, сообщили в оперштабе.

Под удар, помимо Белгородского и Борисовского районов, накануне попали Волоконовский и Краснояружский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. Здесь в общей сложности за сутки:

  • есть разрушения в пяти частных домах и четырёх квартирах;
  • повреждено пять автомобилей, ещё две машины сгорели;
  • задеты четыре надворные постройки, забор и теплица;
  • трижды под удар попали ЛЭП;
  • разрушения выявили на двух предприятиях.

Последствий атак не выявили в Валуйском округе и Чернянском районе — там сбили по одному беспилотнику.

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