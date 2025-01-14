Пять красавиц-актрис из Белгорода, покоривших российский кинематограф

Удача улыбнулась юной артистке в 2020 году — да ещё какая! Режиссер Константин Богомолов лично утвердил 14-летнюю Елизавету на роль в сериале «Хороший человек» (18+). Из него Ищенко перекочевала в проект «Сама дура» (18+), в котором сыграла главную героиню — незрячую девушку Машу. Этот сериал, в котором она отыграла три сезона, сделал её популярной. А проект 2022 года «Алиса не может ждать» (18+) принёс ей первую награду — победу в номинации «Героиня нового сезона» на фестивале онлайн-кинотеатров. Сегодня 18-летнюю Лизу называют восходящей звездой российского кино и прочат ей большое актёрское будущее.