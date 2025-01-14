Пять красавиц-актрис из Белгорода, покоривших российский кинематограф

Posted 14 января, 17:03
Published 14 января, 17:03
Modified 14 января, 17:03
Updated 14 января, 17:03
Полина Лунегова из тех актрис, что, начав сниматься с детства, проникаются актёрской профессией настолько, что превращают её в дело всей жизни. Маленькой уроженке города Валуйки было семь лет, когда она сыграла свою первую роль — Лесную фею в фильме «Дань кровью» (2005). Актёрские способности девочки не остались незамеченными — в последующие годы она играла детские роли в известных фильмах и сериалах:
«Чаще всего я играла девочек-беспризорниц, сирот — в общем, тех, с кем судьба обошлась жестоко, но они ведь дети и тоже хотят жить в семье, быть любимыми!» — рассказывала юная звезда в одном из интервью.
Сегодня Полине 26, и её карьера в самом расцвете. Девушка окончила Институт культуры и искусств (мастерская К. К. Бадалова) и стала профессиональной актрисой, а её детский опыт помогает ей творчески развиваться ещё быстрее. Не так давно белгородка снялась в таких крупных проектах, как «Метод-2» (18+) и «Скорая помощь — 5» (16+).
Семья Лизы Ищенко переехала в Белгород с Украины в 2014 году — девочке тогда было восемь лет. Здесь она окончила школу — общеобразовательную и художественную. Помимо живописи, Лиза занималась актёрским мастерством. В один момент они с мамой начали подавать заявки на кастинги в сериалы, где требовались юные актрисы.
«Было очень сложно ездить из Белгорода в Москву на пробы. Меня не утверждали. В какой-то момент я хотела всё это прекратить. С деньгами было очень сложно. Но мама не сдавалась и всё равно верила в меня», — рассказывает девушка про сложный период становления.
Удача улыбнулась юной артистке в 2020 году — да ещё какая! Режиссер Константин Богомолов лично утвердил 14-летнюю Елизавету на роль в сериале «Хороший человек» (18+). Из него Ищенко перекочевала в проект «Сама дура» (18+), в котором сыграла главную героиню — незрячую девушку Машу. Этот сериал, в котором она отыграла три сезона, сделал её популярной. А проект 2022 года «Алиса не может ждать» (18+) принёс ей первую награду — победу в номинации «Героиня нового сезона» на фестивале онлайн-кинотеатров. Сегодня 18-летнюю Лизу называют восходящей звездой российского кино и прочат ей большое актёрское будущее.
Будущая актриса родилась в Старом Осколе, где с золотой медалью окончила школу с физико-математическим уклоном. После уехала поступать в Москву и вскоре стала студенткой Высшей школы экономики. Параллельно Александра начала заниматься в университетском драмкружке. Новое увлечение в итоге превратилось в профессию — в 2007 году девушка поступила в институт имени Щукина, после чего стала артисткой Театра Вахтангова. Сегодня Титова играет в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.
«Первая встреча с Никитой Сергеевичем запомнилась на всю жизнь! День поступления в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова помню как сегодня. Михалков на меня не смотрел, и я засомневалась в себе. Что-то невнятное читала из Ахматовой. Потом он предложил задание, стал играть со мной этюд, и я почувствовала его невероятную энергетику и актёрскую поддержку. В итоге этюд удался!» — рассказывает Александра.
Сегодня, помимо сценической работы, актриса много снимается. Широкий зритель знает её по проектам:
Сегодня Елену Полянскую можно смело назвать звездой российских сериалов. А творческий путь Елены начался в родном Белгороде — в театральной студии при институте культуры.
«Художественным руководителем была Ольга Федоренко. Благодаря ей я влюбилась в театр, мы репетировали, выступали, много ездили… Так, на фестивале в городе Чехов педагог высоко оценил нашу работу. И тогда я подумала, что это возможно — действительно поступить», — рассказывает Полянская.
В итоге Елена поступила в два вуза — в БелГУ на журфак и Щукинское училище в столице. Сниматься начала уже на 2-м курсе. А сегодня в копилке актрисы десятки главных ролей в кино. Зрители знают артистку по ролям в сериалах:
А недавно актриса примерила новую для себя роль — стала мамой. Теперь вместе с супругом, известным актёром Павлом Поповым, они растят сына.
Красавицей Юлией Такшиной гордится весь Белгород. Большая удача, когда землячка достигает такой славы и популярности. А ведь сначала Юлия хотела воплотить в жизнь другую мечту — стать известной журналисткой и продолжить семейную династию. Будучи дочерью редактора газеты, Такшина целенаправленно готовилась поступать на журфак МГУ — и поступила.
«В 1997 году я стала студенткой МГУ. Но я поняла, что журналистика — не моё. Когда я ходила с мамой на интервью, всё казалось как-то иначе. Моё обучение выпало на завершение 1990 годов, когда пресса привлекала к себе внимание какими-то сенсациями и „утками“. Но я не для этого хотела стать журналисткой», — признавалась Такшина в одном интервью.
Возвращаться в родной Белгород Юля не стала — пошла работать танцовщицей, благо, за плечами были 10 лет занятий бальными танцами. В перерыве между гастролями и репетициями девушка умудрялась готовиться к вступительным экзаменам в Щукинское училище, куда поступила в 2002 году. Уже на 4-м курсе её пригласили сниматься в культовый сериал «Не родись красивой» (12+), после которого Такшина проснулась знаменитой.
Роль Виктории Клочковой оказалась для белгородки удачной во всех смыслах. Помимо прорыва в карьере, она нашла свою судьбу в лице коллеги по площадке Григория Антипенко. Союз, увы, оказался недолговечен — после шести лет совместной жизни Юлия и Григорий разошлись. Сегодня Такшина одна воспитывает двоих сыновей Ивана и Фёдора, а также много работает: за её плечами уже более 70 ролей в кино и сериалах.