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Posted 14 января, 17:03

Published 14 января, 17:03

Modified 14 января, 17:03

Updated 14 января, 17:03

Пять красавиц-актрис из Белгорода, покоривших российский кинематограф

Пять красавиц-актрис из Белгорода, покоривших российский кинематограф

14 января 2025, 17:03
Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Пять красавиц-актрис из Белгорода, покоривших российский кинематограф
Щедра Белгородская земля талантами: наш край вырастил таких известных спортсменов, как Фёдор Емельяненко и Светлана Хоркина, знаменитых актеров — Николая Сличенко, Владимира Басова и многих других. Выросло и молодое поколение звёзд кино — наши красавицы-актрисы покоряют российские киноэкраны.

Полина Лунегова

Полина Лунегова из тех актрис, что, начав сниматься с детства, проникаются актёрской профессией настолько, что превращают её в дело всей жизни. Маленькой уроженке города Валуйки было семь лет, когда она сыграла свою первую роль — Лесную фею в фильме «Дань кровью» (2005). Актёрские способности девочки не остались незамеченными — в последующие годы она играла детские роли в известных фильмах и сериалах:

  • «Возьми меня с собой» (16+);
  • «Тяжёлый песок» (18+);
  • «Ранетки» (12+);
  • «Медвежий угол» (16+);
  • «Фурцева» (18+);
  • «Марьина роща» (18+);
  • «Глухарь» (18+) и многих других…
«Чаще всего я играла девочек-беспризорниц, сирот — в общем, тех, с кем судьба обошлась жестоко, но они ведь дети и тоже хотят жить в семье, быть любимыми!» — рассказывала юная звезда в одном из интервью.

Сегодня Полине 26, и её карьера в самом расцвете. Девушка окончила Институт культуры и искусств (мастерская К. К. Бадалова) и стала профессиональной актрисой, а её детский опыт помогает ей творчески развиваться ещё быстрее. Не так давно белгородка снялась в таких крупных проектах, как «Метод-2» (18+) и «Скорая помощь — 5» (16+).

Актриса Полина Лунегова из Белгородской области
Актриса Полина Лунегова из Белгородской области. Фото: p.lunegova/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Елизавета Ищенко

Семья Лизы Ищенко переехала в Белгород с Украины в 2014 году — девочке тогда было восемь лет. Здесь она окончила школу — общеобразовательную и художественную. Помимо живописи, Лиза занималась актёрским мастерством. В один момент они с мамой начали подавать заявки на кастинги в сериалы, где требовались юные актрисы.

«Было очень сложно ездить из Белгорода в Москву на пробы. Меня не утверждали. В какой-то момент я хотела всё это прекратить. С деньгами было очень сложно. Но мама не сдавалась и всё равно верила в меня», — рассказывает девушка про сложный период становления.

Удача улыбнулась юной артистке в 2020 году — да ещё какая! Режиссер Константин Богомолов лично утвердил 14-летнюю Елизавету на роль в сериале «Хороший человек» (18+). Из него Ищенко перекочевала в проект «Сама дура» (18+), в котором сыграла главную героиню — незрячую девушку Машу. Этот сериал, в котором она отыграла три сезона, сделал её популярной. А проект 2022 года «Алиса не может ждать» (18+) принёс ей первую награду — победу в номинации «Героиня нового сезона» на фестивале онлайн-кинотеатров. Сегодня 18-летнюю Лизу называют восходящей звездой российского кино и прочат ей большое актёрское будущее.

Актриса из Белгорода Елизавета Ищенко
Актриса из Белгорода Елизавета Ищенко. Фото: zlatovlaskaliza/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Александра Титова (Платонова)

Будущая актриса родилась в Старом Осколе, где с золотой медалью окончила школу с физико-математическим уклоном. После уехала поступать в Москву и вскоре стала студенткой Высшей школы экономики. Параллельно Александра начала заниматься в университетском драмкружке. Новое увлечение в итоге превратилось в профессию — в 2007 году девушка поступила в институт имени Щукина, после чего стала артисткой Театра Вахтангова. Сегодня Титова играет в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

«Первая встреча с Никитой Сергеевичем запомнилась на всю жизнь! День поступления в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова помню как сегодня. Михалков на меня не смотрел, и я засомневалась в себе. Что-то невнятное читала из Ахматовой. Потом он предложил задание, стал играть со мной этюд, и я почувствовала его невероятную энергетику и актёрскую поддержку. В итоге этюд удался!» — рассказывает Александра.

Сегодня, помимо сценической работы, актриса много снимается. Широкий зритель знает её по проектам:

  • «Цвет черёмухи» (16+);
  • «Вангелия» (12+);
  • «Аромат шиповника» (12+);
  • «Скорая помощь — 6» (16+);
  • «Противостояние» (18+) и другим работам.
Актриса из Белгорода Александра Титова (Платонова)
Актриса из Белгорода Александра Титова (Платонова). Фото: sasha.aleksasha/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Елена Полянская

Сегодня Елену Полянскую можно смело назвать звездой российских сериалов. А творческий путь Елены начался в родном Белгороде — в театральной студии при институте культуры.

«Художественным руководителем была Ольга Федоренко. Благодаря ей я влюбилась в театр, мы репетировали, выступали, много ездили… Так, на фестивале в городе Чехов педагог высоко оценил нашу работу. И тогда я подумала, что это возможно — действительно поступить», — рассказывает Полянская.

В итоге Елена поступила в два вуза — в БелГУ на журфак и Щукинское училище в столице. Сниматься начала уже на 2-м курсе. А сегодня в копилке актрисы десятки главных ролей в кино. Зрители знают артистку по ролям в сериалах:

  • «Девушки с Макаровым» (16+);
  • «Адаптация» (16+);
  • «Бумажный самолетик» (12+);
  • «Я тоже его люблю» (12+) и пр.

А недавно актриса примерила новую для себя роль — стала мамой. Теперь вместе с супругом, известным актёром Павлом Поповым, они растят сына.

Актриса из Белгорода Елена Полянская
Актриса из Белгорода Елена Полянская. Фото: polyanskaya_elen/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Юлия Такшина

Красавицей Юлией Такшиной гордится весь Белгород. Большая удача, когда землячка достигает такой славы и популярности. А ведь сначала Юлия хотела воплотить в жизнь другую мечту — стать известной журналисткой и продолжить семейную династию. Будучи дочерью редактора газеты, Такшина целенаправленно готовилась поступать на журфак МГУ — и поступила.

«В 1997 году я стала студенткой МГУ. Но я поняла, что журналистика — не моё. Когда я ходила с мамой на интервью, всё казалось как-то иначе. Моё обучение выпало на завершение 1990 годов, когда пресса привлекала к себе внимание какими-то сенсациями и „утками“. Но я не для этого хотела стать журналисткой», — признавалась Такшина в одном интервью.

Возвращаться в родной Белгород Юля не стала — пошла работать танцовщицей, благо, за плечами были 10 лет занятий бальными танцами. В перерыве между гастролями и репетициями девушка умудрялась готовиться к вступительным экзаменам в Щукинское училище, куда поступила в 2002 году. Уже на 4-м курсе её пригласили сниматься в культовый сериал «Не родись красивой» (12+), после которого Такшина проснулась знаменитой.

Роль Виктории Клочковой оказалась для белгородки удачной во всех смыслах. Помимо прорыва в карьере, она нашла свою судьбу в лице коллеги по площадке Григория Антипенко. Союз, увы, оказался недолговечен — после шести лет совместной жизни Юлия и Григорий разошлись. Сегодня Такшина одна воспитывает двоих сыновей Ивана и Фёдора, а также много работает: за её плечами уже более 70 ролей в кино и сериалах.

Актриса из Белгорода Юлия Такшина
Актриса из Белгорода Юлия Такшина. Фото: uliatakshina/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
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