Пробка уйдёт? Из Северного в Белгород могут построить новые дороги

Posted 14 января, 14:32
Published 14 января, 14:32
Modified 14 января, 14:34
Updated 14 января, 14:34
Жители посёлка Северный Белгородского района продолжают жаловаться на переделанное в перекрёсток кольцо. По их словам, потраченное на дорогу время после ремонта значительно увеличилось: теперь 1,8 километра они проезжают за 20 минут вместо двух.
На обращение белгородки ответил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко. По его словам, в настоящее время специалисты разрабатывают дополнительные меры по увеличению пропускной способности участка, поскольку уже выполненные работы — не заключительные.
Кроме того, из посёлка Северный могут провести новые дороги.
«В планах — строительство новых автодорог из Северного. Определена подрядная организация на выполнение проектирования дороги, которая соединит улицу Магистральную в Северном с кольцом у „Виража“. Срок выполнения проектно-изыскательских работ — декабрь 2025 года. Также уже запроектирован съезд с улицы Магистральная в Северный к Северо-Западному обходу Белгорода», — объяснил Евтушенко.
Точные сроки реализации этих планов неизвестны, поскольку власти ещё не рассчитывали сумму средств, необходимую для строительства.