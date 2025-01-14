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Posted 14 января, 14:32

Published 14 января, 14:32

Modified 14 января, 14:34

Updated 14 января, 14:34

В Белгородской области появятся новые дороги

Пробка уйдёт? Из Северного в Белгород могут построить новые дороги

14 января 2025, 14:32
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области появятся новые дороги

В белгородском минтрансе отреагировали на жалобы на пробку в Северном

Сюжет
Дороги
Новые дороги должны будут разгрузить поток на основном перекрёстке. Подробности сообщил министр Сергей Евтушенко.

Жители посёлка Северный Белгородского района продолжают жаловаться на переделанное в перекрёсток кольцо. По их словам, потраченное на дорогу время после ремонта значительно увеличилось: теперь 1,8 километра они проезжают за 20 минут вместо двух.

На обращение белгородки ответил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко. По его словам, в настоящее время специалисты разрабатывают дополнительные меры по увеличению пропускной способности участка, поскольку уже выполненные работы — не заключительные.

Кроме того, из посёлка Северный могут провести новые дороги.

«В планах — строительство новых автодорог из Северного. Определена подрядная организация на выполнение проектирования дороги, которая соединит улицу Магистральную в Северном с кольцом у „Виража“. Срок выполнения проектно-изыскательских работ — декабрь 2025 года. Также уже запроектирован съезд с улицы Магистральная в Северный к Северо-Западному обходу Белгорода», — объяснил Евтушенко.

Точные сроки реализации этих планов неизвестны, поскольку власти ещё не рассчитывали сумму средств, необходимую для строительства.

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