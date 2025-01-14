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Posted 14 января, 14:01

Published 14 января, 14:01

Modified 14 января, 14:01

Updated 14 января, 14:01

Снег белгородцы увидят не скоро?

Последний снег в сезоне? Из Белгорода уйдут холода и придёт яркое солнце

14 января 2025, 14:01
Фото: 1MI. Снег белгородцы увидят не скоро?

Белгородцев предупреждают о скором потеплении

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Погода
В Белгородской области ожидаются последние дни со снегом, после них начнётся плюсовая температура и безоблачная погода. Прогноз сообщили в Гидрометцентре РФ.

Завтра, 15 января, в белгородских муниципалитетах ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно выпадение снега и мокрого снега. Днём же регион окутает туман, а на дорогах появится гололедица. Порывы ветра западной четверти достигнут 8-13 м/с.

По всей области в ночное время суток ожидается температура воздуха -6…-1 °С, а в дневное: -3…+2 °С. В областном центре ожидается более тёплая погода: ночью -4…-2 °С, днём -2…0 °С.

В четверг, 16 января, никакие осадки не планируются, однако в пятницу вновь возможно выпадение снега вместе с дождём. Столбик термометра к концу недели не будет опускаться ниже нуля.

Снег выпал и хватит? Ожидать ли белгородцам зимней погоды
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Гололедица#Прогноз погоды#Белгород
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