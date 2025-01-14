Последний снег в сезоне? Из Белгорода уйдут холода и придёт яркое солнце

Posted 14 января, 14:01
Published 14 января, 14:01
Modified 14 января, 14:01
Updated 14 января, 14:01
Завтра, 15 января, в белгородских муниципалитетах ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно выпадение снега и мокрого снега. Днём же регион окутает туман, а на дорогах появится гололедица. Порывы ветра западной четверти достигнут 8-13 м/с.
По всей области в ночное время суток ожидается температура воздуха -6…-1 °С, а в дневное: -3…+2 °С. В областном центре ожидается более тёплая погода: ночью -4…-2 °С, днём -2…0 °С.
В четверг, 16 января, никакие осадки не планируются, однако в пятницу вновь возможно выпадение снега вместе с дождём. Столбик термометра к концу недели не будет опускаться ниже нуля.