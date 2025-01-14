Портрет известного военкора появился на здании в Белгородской области

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному за «мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга». Указ о награждении был подписан в сентябре 2024 года. Поддубный получил это высокое звание после того, как в августе того же года был тяжело ранен в Курской области во время съёмки репортажа, когда подвергся атаке дрона. Его выписали из больницы в сентябре.