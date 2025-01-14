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Posted 14 января, 16:20

Published 14 января, 16:20

Modified 14 января, 16:20

Updated 14 января, 16:20

Евгений Поддубный

Портрет известного военкора появился на здании в Белгородской области

14 января 2025, 16:20
Фото: Telegram-канал «9 Канал | Старый Оскол». Евгений Поддубный

На фасаде здания в Белгородской области разместили портрет Поддубного

Портрет появился в Губкине. Помимо рисунка, на стене располагается надпись: «Умение побеждать — это ещё и умение терпеть».

В Губкине на фасаде центра военно-спортивной подготовки «Патриот» появился портрет знаменитого военкора — уроженца Белгородской области Евгения Поддубного с надписью: «Умение побеждать — это ещё и умение терпеть».

Примечательно, что журналист находится в российской военной форме с символикой «Z».

Скорее всего, за образец взяли фотографию Евгения из его аккаунта в социальной сети.

Фасад здания с Героем
Евгений Поддубный
Фасад здания с Героем. Фото: Telegram-канал 9 Канал | Старый Оскол

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному за «мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга». Указ о награждении был подписан в сентябре 2024 года. Поддубный получил это высокое звание после того, как в августе того же года был тяжело ранен в Курской области во время съёмки репортажа, когда подвергся атаке дрона. Его выписали из больницы в сентябре.

Кроме того, Евгений Поддубный был лауреатом премии правительства РФ в области СМИ за 2022 год. Награда была вручена журналисту за освещение боевых действий и восстановление мирной жизни в ходе специальной военной операции. Премию ему вручил председатель правительства Михаил Мишустин.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о присвоении Поддубному звания Почётного гражданина региона.

Ранее в Белгороде в честь погибшего героя СВО Виталия Высторобского установили мемориальную доску на фасаде Белгородского юридического института. Депутаты горсовета поддержали инициативу увековечить память выпускника учебного заведения, который погиб 17 мая 2023 года при выполнении боевых задач. Виталий Высторобский был награждён орденом Мужества посмертно.

Путин наградил военкора Евгения Поддубного медалью Героя России
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Губкин#Евгений поддубный#Белгород#Фасад#Портрет
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