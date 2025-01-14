Помешали новогодние каникулы? Белгородские «львы» проиграли в третьем матче 2025 года

Белгородские «львы» уступили победу петербуржскому «Зениту»

Сюжет Волейбол

Игра с «Зенитом» стала третьей для ВК «Белогорье» в новом году, однако закончить её победой не удалось. О её результатах рассказали в пресс-службе команды.