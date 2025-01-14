Помешали новогодние каникулы? Белгородские «львы» проиграли в третьем матче 2025 года

Posted 14 января, 07:21
Published 14 января, 07:21
Modified 14 января, 07:47
Updated 14 января, 07:47
Вчера, 13 января, волейбольный клуб «Белогорье» встретился с петербуржским «Зенитом», но победить не удалось. Матч закончился со счётом 1:3 (21:25, 25:17, 13:25, 25:27) в пользу противника.
Самый лучший результат среди белгородцев показали Павел Тетюхин с 19 очками, Мохамед Аль Хачдади с 15 очками и Цзинъинь Чжан с 11 очками.
Главный тренер «Белогорья» Александр Волков считает, что минувшая игра далась «львам» тяжело — вероятно, свою роль сыграли недавние новогодние каникулы и большой перерыв. Однако он уверен, что поражение сделает команду сильнее.
Капитан команды Павел Тетюхин отметил, что игроки противников — «кони», поэтому с ними необходимо постоянно быть начеку. Кроме того, пора пополнить команду опытными волейболистами.
«Но мы в поисках, думаю, мы к плей-офф найдём как можно больше людей, которые будут делать результат. Сегодня так, хотя по ощущениям, мы лучше сыграли, чем с „Динамо“», — объяснил Тетюхин.