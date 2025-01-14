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Posted 14 января, 07:21

Published 14 января, 07:21

Modified 14 января, 07:47

Updated 14 января, 07:47

Кадр с матча «Белогорья»

Помешали новогодние каникулы? Белгородские «львы» проиграли в третьем матче 2025 года

14 января 2025, 07:21
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“». Кадр с матча «Белогорья»

Белгородские «львы» уступили победу петербуржскому «Зениту»

Сюжет
Волейбол
Игра с «Зенитом» стала третьей для ВК «Белогорье» в новом году, однако закончить её победой не удалось. О её результатах рассказали в пресс-службе команды.

Вчера, 13 января, волейбольный клуб «Белогорье» встретился с петербуржским «Зенитом», но победить не удалось. Матч закончился со счётом 1:3 (21:25, 25:17, 13:25, 25:27) в пользу противника.

Самый лучший результат среди белгородцев показали Павел Тетюхин с 19 очками, Мохамед Аль Хачдади с 15 очками и Цзинъинь Чжан с 11 очками.

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков считает, что минувшая игра далась «львам» тяжело — вероятно, свою роль сыграли недавние новогодние каникулы и большой перерыв. Однако он уверен, что поражение сделает команду сильнее.

Капитан команды Павел Тетюхин отметил, что игроки противников — «кони», поэтому с ними необходимо постоянно быть начеку. Кроме того, пора пополнить команду опытными волейболистами.

«Но мы в поисках, думаю, мы к плей-офф найдём как можно больше людей, которые будут делать результат. Сегодня так, хотя по ощущениям, мы лучше сыграли, чем с „Динамо“», — объяснил Тетюхин.
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#Александра Склярова#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Зенит#Поражение#Белгород
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