Пока в «Барс» идут новые чиновники, белгородцы пытаются вернуть директора школы

Следствие утверждает, что у Тебекина есть имущество в Германии и виза в ОАЭ, где живут его родственники. Также сообщается, что он может продолжать общение с «ворами в законе», от одного из которых ранее он мог получить статус. В деле появились и новые фигуранты, среди которых 10 белгородцев. Их уже арестовали.