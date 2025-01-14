bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 15:30

Published 14 января, 15:30

Modified 14 января, 15:30

Updated 14 января, 15:30

Пока в «Барс» идут новые чиновники, белгородцы пытаются вернуть директора школы

Пока в «Барс» идут новые чиновники, белгородцы пытаются вернуть директора школы

14 января 2025, 15:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги дня
Вступление чиновников в отряд «Барс-Белгород», новые детали дела бизнесмена Тебекина и продолжение истории с увольнением директоров школ. Что жители региона обсуждали 14 января?

Чиновники продолжают вступать в «Барс-Белгород»

Сегодня, 14 января, стало известно о новых чиновниках, которые приняли решение на некоторое время вступить в батальон «Барс». Одним из них стал глава Волоконовского района Сергей Бикетов. Его обязанности на время его отсутствия будет исполнять первый замглавы Евгений Сотников.

Бикетов пообещал вернуться, когда получит необходимый опыт.

Также в отряд захотел вступить глава Яковлевского округа Олег Медведев. Он приостановил свой рабочий договор. Кто будет руководить в его отсутствие, в местной администрации не уточнили.

Бикетов и Медведев — не первые, кто решил вступить в «Барс». В отряде были и главы других муниципалитетов: Красногвардейского и Корочанского районов, Губкинского и Новооскольского округов (речь об экс-главе Андрее Гридневе).

День «Барса» продолжается: ещё один чиновник решил уйти в отряд
Узнать подробнее

Что известно о деле Тебекина?

В Мещанском суде 13 января рассмотрели дело белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, обвиняемого в занятии высокого положения в преступной иерархии и незаконной банковской деятельности. Суд продлил его арест в СИЗО до 12 апреля.

Следствие утверждает, что у Тебекина есть имущество в Германии и виза в ОАЭ, где живут его родственники. Также сообщается, что он может продолжать общение с «ворами в законе», от одного из которых ранее он мог получить статус. В деле появились и новые фигуранты, среди которых 10 белгородцев. Их уже арестовали.

Однако защитники считают обвинения нелепыми: они утверждают, что бизнес использовался для благих целей. Сам же Тебекин настаивает на своей невиновности и прозрачности его деятельности.

Будут новые обвинения? В деле бизнесмена Тебекина появились новые подробности
Узнать подробнее

Новый уволенный директор

Ещё летом в белгородских школах возник скандал из-за массового увольнения директоров. Казалось, что эта история уже забыта, но не совсем: директора прогимназии № 51 не может восстановить в должности даже прокуратура. Родители утверждают, что педагога уволили без каких-либо причин, а документы якобы пришлось подписать под давлением.

В ноябре 2024 года белгородцам сообщили, что проблемную ситуацию с директрисой решили, предложив ей новую должность в школе № 19 — та согласилась из-за нехватки денег.

Позже родители связались с женщиной и решили бороться за её возврат в гимназию: собирали подписи на имя губернатора и президента, узнавали подробности у чиновников и прокуратуры. Положительных плодов их действия пока не принесли, но они планируют продолжать эту «борьбу».

Узнать подробности произошедшего можно по ссылке.

Держалась только на ней? Белгородцы требуют вернуть уволенного директора гимназии №51
Узнать подробнее
Читайте также:
Пробка уйдёт? Из Северного в Белгород могут построить новые дорогиПоследний снег в сезоне? Из Белгорода уйдут холода и придёт яркое солнцеБизнес не идёт или переезд? Под Белгородом продают интересный дом
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Итоги#Белгород#Итоги дня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика