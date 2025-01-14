Пока в «Барс» идут новые чиновники, белгородцы пытаются вернуть директора школы

Posted 14 января, 15:30
Published 14 января, 15:30
Modified 14 января, 15:30
Updated 14 января, 15:30
Сегодня, 14 января, стало известно о новых чиновниках, которые приняли решение на некоторое время вступить в батальон «Барс». Одним из них стал глава Волоконовского района Сергей Бикетов. Его обязанности на время его отсутствия будет исполнять первый замглавы Евгений Сотников.
Бикетов пообещал вернуться, когда получит необходимый опыт.
Также в отряд захотел вступить глава Яковлевского округа Олег Медведев. Он приостановил свой рабочий договор. Кто будет руководить в его отсутствие, в местной администрации не уточнили.
Бикетов и Медведев — не первые, кто решил вступить в «Барс». В отряде были и главы других муниципалитетов: Красногвардейского и Корочанского районов, Губкинского и Новооскольского округов (речь об экс-главе Андрее Гридневе).
В Мещанском суде 13 января рассмотрели дело белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, обвиняемого в занятии высокого положения в преступной иерархии и незаконной банковской деятельности. Суд продлил его арест в СИЗО до 12 апреля.
Следствие утверждает, что у Тебекина есть имущество в Германии и виза в ОАЭ, где живут его родственники. Также сообщается, что он может продолжать общение с «ворами в законе», от одного из которых ранее он мог получить статус. В деле появились и новые фигуранты, среди которых 10 белгородцев. Их уже арестовали.
Однако защитники считают обвинения нелепыми: они утверждают, что бизнес использовался для благих целей. Сам же Тебекин настаивает на своей невиновности и прозрачности его деятельности.
Ещё летом в белгородских школах возник скандал из-за массового увольнения директоров. Казалось, что эта история уже забыта, но не совсем: директора прогимназии № 51 не может восстановить в должности даже прокуратура. Родители утверждают, что педагога уволили без каких-либо причин, а документы якобы пришлось подписать под давлением.
В ноябре 2024 года белгородцам сообщили, что проблемную ситуацию с директрисой решили, предложив ей новую должность в школе № 19 — та согласилась из-за нехватки денег.
Позже родители связались с женщиной и решили бороться за её возврат в гимназию: собирали подписи на имя губернатора и президента, узнавали подробности у чиновников и прокуратуры. Положительных плодов их действия пока не принесли, но они планируют продолжать эту «борьбу».
Узнать подробности произошедшего можно по ссылке.