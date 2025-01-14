Почему интернет вечером перестал работать?

Также Роскомнадзор ранее сообщил, что в декабре пройдут учения по обеспечению устойчивости, безопасности и целостности интернета в России. Учения не должны повлиять на доступ к глобальной сети для пользователей страны. Ведомство пояснило, что цель тренировок — подтвердить готовность российской инфраструктуры поддерживать доступ к важнейшим зарубежным и российским сервисам в случае внешнего воздействия.