Почему интернет вечером перестал работать?

Posted 14 января, 14:56
Published 14 января, 14:56
Modified 14 января, 15:25
Updated 14 января, 15:25
В Рунете вечером 14 января произошёл масштабный сбой, затронувший работу сайтов банков, поисковиков и государственных учреждений. Кроме того, пользователи столкнулись с проблемами у провайдеров и некоторых мобильных операторов.
Пресс-служба Роскомнадзора сообщила Telegram-каналу Mash , что причина сбоя остаётся неизвестной.
В итоге сбой продолжался около получаса.
Обновлено: РИА «Новости» со ссылкой на Роскомнадзор пишет, что причиной сбоя было «кратковременное нарушение связности».
Похожие проблемы с Рунетом происходили и в августе, когда пользователи жаловались на сбои. Россияне столкнулись с масштабными сбоями в работе популярных интернет-сервисов, в том числе Telegram. Тогда в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что сбои произошли из-за DDoS-атаки на операторов связи. Проблему удалось оперативно устранить.
Также Роскомнадзор ранее сообщил, что в декабре пройдут учения по обеспечению устойчивости, безопасности и целостности интернета в России. Учения не должны повлиять на доступ к глобальной сети для пользователей страны. Ведомство пояснило, что цель тренировок — подтвердить готовность российской инфраструктуры поддерживать доступ к важнейшим зарубежным и российским сервисам в случае внешнего воздействия.