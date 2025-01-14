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Posted 14 января, 14:56

Published 14 января, 14:56

Modified 14 января, 15:25

Updated 14 января, 15:25

Вечером 14 января произошёл сбой в системе Рунета

Почему интернет вечером перестал работать?

14 января 2025, 14:56
Фото: 1MI. Вечером 14 января произошёл сбой в системе Рунета

В работе Рунета произошёл массовый сбой

Сегодня в российском интернете произошёл массовый сбой, затронувший сайты банков, госучреждений. Причина сбоя пока неизвестна.

В Рунете вечером 14 января произошёл масштабный сбой, затронувший работу сайтов банков, поисковиков и государственных учреждений. Кроме того, пользователи столкнулись с проблемами у провайдеров и некоторых мобильных операторов.

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила Telegram-каналу Mash , что причина сбоя остаётся неизвестной.

В итоге сбой продолжался около получаса.

Обновлено: РИА «Новости» со ссылкой на Роскомнадзор пишет, что причиной сбоя было «кратковременное нарушение связности».

Похожие проблемы с Рунетом происходили и в августе, когда пользователи жаловались на сбои. Россияне столкнулись с масштабными сбоями в работе популярных интернет-сервисов, в том числе Telegram. Тогда в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что сбои произошли из-за DDoS-атаки на операторов связи. Проблему удалось оперативно устранить.

Также Роскомнадзор ранее сообщил, что в декабре пройдут учения по обеспечению устойчивости, безопасности и целостности интернета в России. Учения не должны повлиять на доступ к глобальной сети для пользователей страны. Ведомство пояснило, что цель тренировок — подтвердить готовность российской инфраструктуры поддерживать доступ к важнейшим зарубежным и российским сервисам в случае внешнего воздействия.

Что известно о масштабном сбое интернет-сервисов в России?
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#Анна Селищева#Общество#Интернет#Россия#Сбой
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