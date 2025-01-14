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Posted 14 января, 06:59

Published 14 января, 06:59

Modified 14 января, 07:49

Updated 14 января, 07:49

Михаил Ефремов

Отпустят ли Михаила Ефремова на похороны бывшей жены Евгении Добровольской?

14 января 2025, 06:59
Фото: Telegram-канал «АиФ | Новости Белгорода». Михаил Ефремов

В белгородском УФСИН ответили на вопрос журналистов о Ефремове

Актёр Михаил Ефремов, находящийся в белгородской колонии, якобы планировал попросить разрешения присутствовать на похоронах своей бывшей супруги, актрисы Евгении Добровольской.

В УФСИН по Белгородской области отказались комментировать слухи о том, что актёр Михаил Ефремов якобы намерен обратиться за разрешением посетить похороны своей бывшей супруги — актрисы Евгении Добровольской.

Прощание с артисткой, которая с 1991 года служила в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова, состоится 14 января на Основной сцене МХТ. Её похоронят на Троекуровском кладбище.

Актриса ушла из жизни 10 января, последний год борясь с тяжёлым заболеванием. Согласно информации Telegram-канала Mash, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности, вызванной онкологией.

Михаил Ефремов с 2020 года находится в исправительной колонии города Алексеевки Белгородской области, где отбывает наказание за совершение смертельного ДТП. Осенью 2024 года его адвокат Юрий Падалко заявил, что работа над прошением об условно-досрочном освобождении ведётся. По словам защитника, состояние здоровья актёра ухудшилось, хотя и не так критично, как утверждают некоторые СМИ. В УФСИН подчёркивают, что Ефремов получает необходимую медицинскую помощь.

Михаил Ефремов выйдет из белгородской колонии и отправится в зону СВО?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Похороны#Белгород#Михаил Ефремов#Актёр#Евгения Добровольская
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