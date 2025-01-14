Отпустят ли Михаила Ефремова на похороны бывшей жены Евгении Добровольской?

Михаил Ефремов с 2020 года находится в исправительной колонии города Алексеевки Белгородской области, где отбывает наказание за совершение смертельного ДТП. Осенью 2024 года его адвокат Юрий Падалко заявил, что работа над прошением об условно-досрочном освобождении ведётся. По словам защитника, состояние здоровья актёра ухудшилось, хотя и не так критично, как утверждают некоторые СМИ. В УФСИН подчёркивают, что Ефремов получает необходимую медицинскую помощь.