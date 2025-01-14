Отпустят ли Михаила Ефремова на похороны бывшей жены Евгении Добровольской?

Posted 14 января, 06:59
Published 14 января, 06:59
Modified 14 января, 07:49
Updated 14 января, 07:49
В УФСИН по Белгородской области отказались комментировать слухи о том, что актёр Михаил Ефремов якобы намерен обратиться за разрешением посетить похороны своей бывшей супруги — актрисы Евгении Добровольской.
Прощание с артисткой, которая с 1991 года служила в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова, состоится 14 января на Основной сцене МХТ. Её похоронят на Троекуровском кладбище.
Актриса ушла из жизни 10 января, последний год борясь с тяжёлым заболеванием. Согласно информации Telegram-канала Mash, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности, вызванной онкологией.
Михаил Ефремов с 2020 года находится в исправительной колонии города Алексеевки Белгородской области, где отбывает наказание за совершение смертельного ДТП. Осенью 2024 года его адвокат Юрий Падалко заявил, что работа над прошением об условно-досрочном освобождении ведётся. По словам защитника, состояние здоровья актёра ухудшилось, хотя и не так критично, как утверждают некоторые СМИ. В УФСИН подчёркивают, что Ефремов получает необходимую медицинскую помощь.