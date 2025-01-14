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Posted 14 января, 16:01

Published 14 января, 16:01

Modified 14 января, 16:01

Updated 14 января, 16:01

Выполнение финансовых целей при поддержке банка

Опрос: что ищут россияне в семейном банкинге и на что хотят потратить семейный бюджет

14 января 2025, 16:01
Фото: 1MI. Выполнение финансовых целей при поддержке банка

Результат опроса клиентов банков показал топ целей накопления бюджета семей

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Новости Белгорода
40% россиян готовы выделять 10%-20% от дохода для сбережений, а 12% — более 50%. Одни из основных целей этих сбережений — подушка безопасности и жильё.

Согласно результатам опроса ВТБ*, 40% жителей России готовы выделить 10-20% дохода, чтобы добавить их к общим сбережениям семьи. Ещё больше россиян откладывают часть своего дохода как подушку безопасности. Также люди рассчитывают на выгодные условия при открытии вкладов и оформлении кредитов.

21% опрошенных заявили, что готовы откладывать и 30%, а 12% россиян готовы откладывать больше 50% от дохода.

Что касается целей клиентов банка, то самыми распространёнными оказались:

  • сформировать семейную подушку безопасности — это 51% респондентов;
  • накопления для приобретения жилья — 34%;
  • забота об обеспеченной старости — 28%;
  • дать образование детям — 25%
  • обеспечить их жильём — 8;
  • целей нет — 9%.

Кроме того, как минимум 43% участников опроса ВТБ заявили, что цели необходимо обсуждать раз в несколько месяцев либо намного чаще. Только 10% считают, что достаточно это делать раз в год. Это касается и плана действий на будущее после обсуждения уже имеющихся результатов.

Ровно 50% жителей России, чтобы достигнуть запланированного, используют счета или вклады, а формировать совместные сбережения предпочитает 21%. Ещё 21% о финансовой безопасности не задумывался. И только 7% опрошенных приняли решение использовать для достижения целей инвестиции. К примеру, валюта, ценные бумаги или драгоценные металлы.

Семейный банкинг является одним из главных «инструментов» для достижения совместных целей. При этом более половины признались, что им бы хотелось видеть в банке предложения выгодных условий, чтобы позаботиться о накоплениях и кредитах. Чуть меньше 40% первым делом ожидают увидеть в банке скидки, бонусы и кешбэк. Так, для 35% россиян в семейном банке важны советы от специалистов при планировании бюджета. А 31% хотел бы получить консультации и обучение по финансовой грамотности. 21% — предложения для детей.

*В опросе участвовали 1,5 тысячи человек, которые проживают в городах, чьи показатели по числу населения превышают 100 тысяч жителей.

Опрос ВТБ: женщины проявляют больший интерес к программе долгосрочных сбережений
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