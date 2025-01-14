Опрос: что ищут россияне в семейном банкинге и на что хотят потратить семейный бюджет

Posted 14 января, 16:01
Published 14 января, 16:01
Modified 14 января, 16:01
Updated 14 января, 16:01
Согласно результатам опроса ВТБ*, 40% жителей России готовы выделить 10-20% дохода, чтобы добавить их к общим сбережениям семьи. Ещё больше россиян откладывают часть своего дохода как подушку безопасности. Также люди рассчитывают на выгодные условия при открытии вкладов и оформлении кредитов.
21% опрошенных заявили, что готовы откладывать и 30%, а 12% россиян готовы откладывать больше 50% от дохода.
Что касается целей клиентов банка, то самыми распространёнными оказались:
Кроме того, как минимум 43% участников опроса ВТБ заявили, что цели необходимо обсуждать раз в несколько месяцев либо намного чаще. Только 10% считают, что достаточно это делать раз в год. Это касается и плана действий на будущее после обсуждения уже имеющихся результатов.
Ровно 50% жителей России, чтобы достигнуть запланированного, используют счета или вклады, а формировать совместные сбережения предпочитает 21%. Ещё 21% о финансовой безопасности не задумывался. И только 7% опрошенных приняли решение использовать для достижения целей инвестиции. К примеру, валюта, ценные бумаги или драгоценные металлы.
Семейный банкинг является одним из главных «инструментов» для достижения совместных целей. При этом более половины признались, что им бы хотелось видеть в банке предложения выгодных условий, чтобы позаботиться о накоплениях и кредитах. Чуть меньше 40% первым делом ожидают увидеть в банке скидки, бонусы и кешбэк. Так, для 35% россиян в семейном банке важны советы от специалистов при планировании бюджета. А 31% хотел бы получить консультации и обучение по финансовой грамотности. 21% — предложения для детей.
*В опросе участвовали 1,5 тысячи человек, которые проживают в городах, чьи показатели по числу населения превышают 100 тысяч жителей.