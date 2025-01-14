Опрос: что ищут россияне в семейном банкинге и на что хотят потратить семейный бюджет

Семейный банкинг является одним из главных «инструментов» для достижения совместных целей. При этом более половины признались, что им бы хотелось видеть в банке предложения выгодных условий, чтобы позаботиться о накоплениях и кредитах. Чуть меньше 40% первым делом ожидают увидеть в банке скидки, бонусы и кешбэк. Так, для 35% россиян в семейном банке важны советы от специалистов при планировании бюджета. А 31% хотел бы получить консультации и обучение по финансовой грамотности. 21% — предложения для детей.