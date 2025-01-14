ОПГ в Белгородской области угрожала таксистам: что известно об этой истории?

Posted 14 января, 13:37
Published 14 января, 13:37
Modified 14 января, 13:44
Updated 14 января, 13:44
Прокуратура Белгородской области сообщила, что в Валуйский районный суд передали уголовное дело против двоих мужчин. Их обвиняют в серии вымогательств денег у водителей такси в Валуйском городском округе Белгородской области.
По версии следствия, подозреваемые незаконно установили контроль над работой таксистов в одном из населённых пунктов округа. Угрозами насилия и повреждения автомобилей они требовали от водителей деньги за возможность беспрепятственно работать.
Действия одного из фигурантов квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ. Одного из мужчин обвиняют в семи эпизодах вымогательства, другого — в пяти.
Уголовное дело уже отправили в суд.
Год назад в Валуйском округе ФСБ задержала преступную группу, занимающуюся вымогательством у водителей. Злоумышленники, среди которых были приезжие из другого региона страны, требовали плату с таксистов за право работать, угрожая насилием и повреждением автомобилей. В случае отказа от «дани» водителям угрожали физическим воздействием, у них забирали ключи от машин. Против группы было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, а трое подозреваемых были задержаны.
В июле 2024 года стало известно, что одного из «крышевавших» лишили гражданства РФ.