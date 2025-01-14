bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 13:37

Published 14 января, 13:37

Modified 14 января, 13:44

Updated 14 января, 13:44

Таксисты Белгородской области оказались под прицелом мошенников

ОПГ в Белгородской области угрожала таксистам: что известно об этой истории?

14 января 2025, 13:37
Фото: 1MI. Таксисты Белгородской области оказались под прицелом мошенников

Подозреваемых в вымогательстве у белгородских таксистов будут судить

Происшествие случилось в Валуйском округе. Уголовное дело против двоих участников преступной группы уже передали в суд.

Прокуратура Белгородской области сообщила, что в Валуйский районный суд передали уголовное дело против двоих мужчин. Их обвиняют в серии вымогательств денег у водителей такси в Валуйском городском округе Белгородской области.

По версии следствия, подозреваемые незаконно установили контроль над работой таксистов в одном из населённых пунктов округа. Угрозами насилия и повреждения автомобилей они требовали от водителей деньги за возможность беспрепятственно работать.

Действия одного из фигурантов квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ. Одного из мужчин обвиняют в семи эпизодах вымогательства, другого — в пяти.

Уголовное дело уже отправили в суд.

Год назад в Валуйском округе ФСБ задержала преступную группу, занимающуюся вымогательством у водителей. Злоумышленники, среди которых были приезжие из другого региона страны, требовали плату с таксистов за право работать, угрожая насилием и повреждением автомобилей. В случае отказа от «дани» водителям угрожали физическим воздействием, у них забирали ключи от машин. Против группы было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, а трое подозреваемых были задержаны.

В июле 2024 года стало известно, что одного из «крышевавших» лишили гражданства РФ.

Жрицы любви, шаурма, книги и пиво: о чём пишут в своих блогах белгородские таксисты
Узнать подробнее
Читайте также:
Алкомаркеты, такси: где ещё запретят работать мигрантам в Белгородской области?Не разглашать услышанное: что ещё требует от водителей такси мэрия Белгорода?Поездки в такси подорожали за год на 30%. Цены будут расти и дальше?
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Такси#Вымогательство#Белгород#Валуйский горокруг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика