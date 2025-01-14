ОПГ в Белгородской области угрожала таксистам: что известно об этой истории?

Год назад в Валуйском округе ФСБ задержала преступную группу, занимающуюся вымогательством у водителей. Злоумышленники, среди которых были приезжие из другого региона страны, требовали плату с таксистов за право работать, угрожая насилием и повреждением автомобилей. В случае отказа от «дани» водителям угрожали физическим воздействием, у них забирали ключи от машин. Против группы было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, а трое подозреваемых были задержаны.