Названы имена тех, кто будет оценивать кандидатов на пост мэра Старого Оскола

После отставки с поста главы администрации горокруга Андрей Чесноков стал советником директора Старооскольского геологоразведочного института МГРИ. В своей новой роли он курирует взаимодействие с работодателями и партнёрами института, а также координирует проекты по улучшению учебной, научной и организационной деятельности учреждения.