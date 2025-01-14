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Posted 14 января, 08:14

Published 14 января, 08:14

Modified 14 января, 08:16

Updated 14 января, 08:16

В Старом Осколе начала работу конкурсная комиссия

Названы имена тех, кто будет оценивать кандидатов на пост мэра Старого Оскола

14 января 2025, 08:14
Фото: Telegram-канал «9 канал | Старый Оскол». В Старом Осколе начала работу конкурсная комиссия

В Старооскольском горокруге готовятся выбрать нового главу администрации

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Новости Старого Оскола
В Старом Осколе назначили специальную комиссию: шесть человек будут оценивать кандидатов на пост главы горокруга. Кто вошёл в состав и когда подведут итоги конкурса?

Сегодня, 14 января, официально начала свою работу комиссия по отбору кандидатов на пост главы администрации Старооскольского округа. В её состав вошли шесть человек.

Троих из них назначил губернатор Вячеслав Гладков: это заместитель министра общественных коммуникаций Наталья Адаева, первый заместитель председателя облдумы Любовь Киреева и заместитель руководителя администрации губернатора Ирина Чурилова.

Ещё трое были утверждены на заседании Совета депутатов Старооскольского городского округа: депутаты Александр Лихушин и Артём Ахадов, а также руководитель аппарата Совета Александр Прасолов.

Претендентам на должность главы можно подавать заявки с 15 по 25 января 2025 года. Подведение итогов конкурса намечено на 31 января.

Напомним, что пост главы администрации стал вакантным после того, как Андрей Чесноков решил оставить должность по собственному желанию в начале декабря 2024 года. Временно исполняющим обязанности главы округа назначили Владимира Жданова, ранее возглавлявшего Шебекинский городской округ. Кандидатуру Жданова предложил губернатор Вячеслав Гладков.

После отставки с поста главы администрации горокруга Андрей Чесноков стал советником директора Старооскольского геологоразведочного института МГРИ. В своей новой роли он курирует взаимодействие с работодателями и партнёрами института, а также координирует проекты по улучшению учебной, научной и организационной деятельности учреждения.

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