Названы имена тех, кто будет оценивать кандидатов на пост мэра Старого Оскола

Posted 14 января, 08:14
Published 14 января, 08:14
Modified 14 января, 08:16
Updated 14 января, 08:16
Сегодня, 14 января, официально начала свою работу комиссия по отбору кандидатов на пост главы администрации Старооскольского округа. В её состав вошли шесть человек.
Троих из них назначил губернатор Вячеслав Гладков: это заместитель министра общественных коммуникаций Наталья Адаева, первый заместитель председателя облдумы Любовь Киреева и заместитель руководителя администрации губернатора Ирина Чурилова.
Ещё трое были утверждены на заседании Совета депутатов Старооскольского городского округа: депутаты Александр Лихушин и Артём Ахадов, а также руководитель аппарата Совета Александр Прасолов.
Претендентам на должность главы можно подавать заявки с 15 по 25 января 2025 года. Подведение итогов конкурса намечено на 31 января.
Напомним, что пост главы администрации стал вакантным после того, как Андрей Чесноков решил оставить должность по собственному желанию в начале декабря 2024 года. Временно исполняющим обязанности главы округа назначили Владимира Жданова, ранее возглавлявшего Шебекинский городской округ. Кандидатуру Жданова предложил губернатор Вячеслав Гладков.
После отставки с поста главы администрации горокруга Андрей Чесноков стал советником директора Старооскольского геологоразведочного института МГРИ. В своей новой роли он курирует взаимодействие с работодателями и партнёрами института, а также координирует проекты по улучшению учебной, научной и организационной деятельности учреждения.